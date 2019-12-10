共融公園周邊無障礙設施待改善　立體書幫忙宣導

（中央社記者陳偉婷台北10日電）台灣有愈來愈多共融公園，不分年齡及族群，都可到公園同樂。但身障盟發現，共融公園周邊仍缺無障礙設施，友善度不足。身障盟出版「就是要玩」立體書，傳遞共融精神。

身心障礙聯盟理事長呂鴻文今天在記者會表示，公園是兒童最早接觸社交的場域，可與他人學習共玩、排隊，但對身心障礙兒童卻可能是奢望。

過去多數公園沒有考量身心障礙兒童需求，坐輪椅的兒童找不到可以玩的鞦韆；普遍可見的罐頭遊具欠缺觸覺、聽覺與視覺的刺激，讓心智障礙、聽覺障礙與視覺障礙的兒童難以融入。

呂鴻文說，過去身心障礙兒童多被迫從事靜態休閒活動，或是仰賴家長抱上抱下，才能勉強「體驗」遊戲設施的樂趣，這樣的困境不僅迫使身心障礙兒童被迫放棄遊樂的慾望，犧牲認知發展，且無法與其他孩子共玩，也讓社會難以學習共融的重要。

前障盟秘書長滕西華在記者會後受訪表示，近年來各地積極推廣共融遊戲場，共融公園數量看似增加，但身心障礙兒童仍可能找不到，因僅台北市在網站有明確標示共融公園的地點，其他縣市的資訊都散見於新聞報導。

滕西華說，另一個問題是，不少公園雖有共融遊具，但周遭環境與設施沒有同步做到無障礙，如缺乏無障礙廁所、周邊無障礙通道不足、沒有無障礙停車位，甚至洗手台、飲水機高度都要完整考慮身心障礙兒童的需求。

此外，滕西華說，共融也包括不同年齡的孩童如何在遊戲場內相處，學習禮貌、安全的遊玩，這些生活教育應該從小累積，甚至當高齡社會來臨，對長者來說，共融公園除了滿足陪伴孫兒的需求，也是多一個便於與人互動的空間。

身障盟與華碩文化在公益彩券回饋金部分支持下，出版「就是要玩」立體童書。滕西華說，這是第一本以無障礙、共融遊戲場為主題的互動式立體書，讓兒童學習如何與他人禮貌共玩，如何與身障兒童同享歡樂。

立體書內有各種可愛動物角色，並模擬共融公園內使用的14種遊具，以情境式的故事，呈現不同年齡、能力、身心狀況的朋友們，如何在遊戲場學習互助認同、排隊禮讓與安全玩耍。

立體書即起已上架販售，此書也有雙視版本，提供給視障、弱視孩童閱讀，電子檔已捐贈給國立台灣圖書館，視障者也可前往國台圖「視障電子資源整合查詢系統」（https://viis.ntl.edu.tw）借閱電子點字書或雙視圖書。（編輯：管中維）1081210