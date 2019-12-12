醫界雷公外科權威陳楷模逝世 享耆壽91歲

前國泰醫院院長陳楷模（左）於6日辭世，陳楷模在醫界貢獻卓著，為後進樹立典範，因說話大聲、直言，有「雷公」之稱。圖為他2008年獲前總統陳水扁（右）頒贈二等卿雲勳章。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北12日電）國泰醫院今天發布聲明指出，前院長陳楷模於12月6日辭世，享耆壽91歲。陳楷模是外科權威，桃李滿天下，因治學嚴謹、敢言直諫，素有「雷公」之稱，心繫健保改革，為醫界典範。

國泰醫院上午發布聲明指出，陳楷模在12月6日辭世，享耆壽91歲。醫院轉達家屬低調治喪心願，感謝各界關心。

陳楷模是台灣外科權威，有一般外科、消化系外科和乳房外科等專長，除曾任國泰醫院院長，過去也曾是台大醫學院外科兼任教授、台灣大學名譽教授，在前總統陳水扁執政時擔任總統府資政。

早年台灣首例成功分割連體嬰忠仁忠義，陳楷模在手術時扮演要角，還因此獲頒行政院傑出科技榮譽獎；另也因參與廖姓胸腔坐骨連體女嬰分割工作，獲得行政院三等功績獎章。陳楷模也是當年前總統夫人吳淑珍車禍時的執刀醫師。

陳楷模在醫界貢獻卓著，為後進樹立典範，因治學嚴謹、對學生要求嚴格，且說話大聲、直言，有「雷公」之稱。國內許多外科名醫都是他的學生，包括亞東醫院前院長朱樹勳、乳癌防治基金會董事長張金堅、親民黨副主席張昭雄、林口長庚醫院前院長陳敏夫等。

陳楷模不只對學生嚴格，律已也甚嚴。他曾在接受訪問時表示，患者把生命交給醫師，醫師必須盡責處理，他當住院醫師時，在主任回診查房的前一天，徹夜整理病歷，免得第二天主任抽問，答不出來。在他擔任國泰醫院院長時，仍每天親自去巡房，看病人的狀況。

此外，陳楷模心繫健保制度，曾公開批判健保給付不合理，影響外科傳承；也憂心健保資源濫用，影響健保存續，若健保「倒了」，弱勢民眾就醫權益就會受損。

陳楷模對病人的處境照顧有加，早在民國75年，他有感乳癌病人漸增，且開刀病人內心常惶恐不安，在短短的看診時間內得不到應有的諮詢和幫助，發起國內第一個乳癌病友團體「台大醫院真善美俱樂部」，讓病友相互聯繫、互相扶持。（編輯：屈享平）1081212