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新聞專題
連體嬰哥哥忠仁過世
張忠仁、張忠義兄弟是亞洲第一例接受分割手術重獲新生的連體嬰，哥哥張忠仁1月31日突然在公司昏倒，2月1日清晨4時多突發腦幹出血過世，享年42歲。
新聞專題
連體嬰哥哥忠仁過世3/4

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫

最新更新：2019/02/01 14:49
忠仁忠義兄弟是台灣第一對分割成功連體嬰。圖為哥哥忠仁。（圖取自facebook.com/jen.chang.7）
忠仁忠義兄弟是台灣第一對分割成功連體嬰。圖為哥哥忠仁。（圖取自facebook.com/jen.chang.7）

（中央社記者張茗喧台北1日電）連體嬰哥哥張忠仁疑因出血性腦中風辭世，醫師表示，出血性腦中風因腦部血管破裂，出血壓迫腦部組織，恐危及性命，呼籲民眾出現嘴歪、單側無力、講話不流暢、意識不清應速就醫。

張忠仁、張忠義兄弟是亞洲第一例接受分割手術重獲新生的連體嬰，今天傳出張忠仁數日前突然口吐白沫，送醫後因突發腦幹出血過世；張忠義受訪時證實哥哥死訊。

台北榮民總醫院重症醫學部主任林永煬受訪時表示，根據上述症狀研判，張忠仁很可能是腦血管破裂，導致嚴重的出血性腦中風，出血壓迫到腦幹等周邊神經，使腦壓急遽升高，進一步壓迫到沒有出血的腦組織，可能出現嘔吐、昏迷、意識喪失或類似癲癇的急性症狀，甚至危及性命。

前台灣腦中風學會理事長、台中澄清醫院神經內科主任葉守正指出，全台每年約有4到6萬人罹患腦中風，其中近8成是血塊阻塞血管導致腦部缺氧的「缺血性腦中風」，另有2成是血管破裂導致的「出血性腦中風」。

高血壓是導致出血性腦中風的最主要原因，葉守正說，長期血壓高會使血管硬化、變脆弱，一旦血壓突然飆高就可能破裂，導致腦出血。

葉守正表示，若出血範圍小於4公分，腦部可能還有些微空間可以緩衝，時間久了血液會慢慢被腦部組織吸收，影響不大；但出血範圍若是大於4公分，就可能壓迫到腦部組織，對腦細胞和神經造成不可逆的傷害，尤其腦幹是生命中樞，若出血的部位在腦幹，對患者的生命威脅更大。

葉守正說，面對出血性腦中風患者，必須立即注射凝血因子或使用凝血藥物，避免繼續出血，造成更嚴重的併發症。

葉守正指出，缺血性、出血性腦中風症狀都差不多，包括嘴角歪一邊、單側手腳無力、講話突然不流暢或意識不清，必須馬上打119送醫，透過影像檢查才能得知是哪一種腦中風，對症下藥。

林永煬提醒，腦中風的危險因子很多，年齡愈大、風險愈高，另像是氣溫驟降、情緒過度激動、飲酒過多等都可能增加腦中風風險。

葉守正則建議，有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病的患者務必好好控制疾病，中年民眾最好做一次腦血管健檢，遠離腦中風危害。（編輯：吳佳穎）1080201

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