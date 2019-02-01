機率僅20萬分之1 醫師靠超音波揪連體嬰

（中央社記者張茗喧台北1日電）亞洲首例分割成功的連體嬰張忠仁今天過世，連體嬰話題引發討論。醫師說，連體嬰就是同卵雙胞胎，因分開不完全導致肢體相連，機率僅20萬分之1，如今利用超音波就能提早發現。

張忠仁、張忠義兄弟是相當少見的「坐骨連體嬰」，上半身各自分開，有獨立完整的頭部、胸、心臟、肺、肝和雙手，下半身則是共同一個肚臍、一個骨盤、三隻腳，1979年接受分割手術，創下亞洲首例。哥哥張忠仁今天因突發腦幹出血過世。

台北長庚醫院產科主任蕭勝文今天受訪時表示，連體嬰其實就是同卵雙胞胎的一種，他解釋，正常的同卵雙胞胎是由一顆卵子受精後，發育到第12至14天時，自動裂成兩半、變成2個胚胎發育；不過，若是受精卵分開不完全，就會導致胎兒部分肢體相連，形成連體嬰。

根據統計，懷上連體嬰的機率僅20萬分之1，以全台每年不到20萬名新生兒數量推估，每年新生兒當中可能只會出現一名連體嬰。

蕭勝文指出，連體嬰平均在懷孕10週時就能透過產檢的超音波及早發現引產，但部分西方國家礙於宗教信仰不能墮胎，因此連體嬰的個案也相對較多。

連體嬰有各種可能性，可能是頭部、胸部、腿部相連，也可能只有一顆心臟，不僅生產時難度相當高，即便順利生產，也會因部分器官為兩人共用，隨年齡增長身體恐愈來愈不堪負荷，增加存活難度。

蕭勝文說，他曾收治一名頭部側邊相連的連體嬰，胎兒共用同一張臉，在媽媽肚子裡還能靠母體胎盤提供養分，但出生後幾乎不可能存活，只好早早引產。

蕭勝文指出，根據文獻，雙胞胎確實有遺傳的可能性，但連體嬰則沒有相關統計，以台灣超音波的水準，孕婦只要定期產檢都能避免生下異常的寶寶，無需過度擔憂。（編輯：張芷瑄）1080201