區域醫院門診減量政策 健保署允近期務實檢討

（中央社記者陳偉婷台北12日電）區域醫院協會今天發布聲明指出，健保門診減量政策沒有法源依據，且造成部分區域醫院經營困難，呼籲門診減量降幅應調整且排除偏鄉地區；健保署長李伯璋說會務實檢討。

衛生福利部中央健康保險署為避免醫療資源浪費、健保永續發展，推動大醫院門診減量政策，盼分流病患到基層院所。但近日傳出北市聯醫疑似作假帳達到減量2%目標；健保署統計，今年1到3月共有北市聯醫等多家醫院有類似狀況。

相關議題持續發酵，北市聯醫也出面喊冤，不認有做假帳，而是吸收每名門診病人新台幣260元的診察費，其他如掛號費、部分負擔等費用則如實申報。因健保署推動門診減量2%，導致很多大醫院週六與夜晚門診停診，但市立醫院責無旁貸，聯醫近年致力承接醫學中心等級醫院下轉的病人，卻難再將病人往下轉到基層診所。

中華民國區域醫院協會發表聲明指出，醫療政策不能躁進，肯定健保署推動分級醫療制度的用心，但痛心沉重呼籲政府相關部門應正視「區域級」以上醫院門診減量政策，一步到位的政策實施過於粗暴地對待區域醫院。

聲明指出，門診減量政策沒有法源依據，相關政府部門儘速說明釐清。自107年下半年起，政府公告實施區域級以上醫院門診減量（目標5年降至10%）政策，不僅未充分考量民眾就醫選擇自主權，也因各項健保給付範圍擴增，造成病人逕赴區域級以上醫院門診就醫的需求量提升，部分大型醫院為配合政策推行並達門診減量目標，無奈得被迫自行吸收承擔門診超量費用。

聲明也說，明年門診減量將再減至6%，協會曾於相關部門會議中多次表達應審慎重議。政府要求區域層級醫院門診減量比率與醫學中心相同，已造成區域醫院經營困難，也有多家醫院為維持生存已降級為地區醫院。

考量民眾就醫習慣非短時間可改變，聲明指出，相關政策政府部門應從長計議，「區域醫院」門診減量降幅比率應調整為「醫學中心」降幅的50%，且偏遠地區的區域醫院，應立即取消此政策。

李伯璋傍晚受訪時表示，區域醫院確實有多次反映困境，分級醫療要成功的關鍵也需要牽引民眾改變就醫習慣，且偏鄉要達到降量目標確實也有難度，近期會務實檢討相關的問題。

健保署醫務管理組長李純馥則說，健保總額協商時醫院代表反映減量步調太快，民眾就醫行為改變速度跟不上；衛福部考量公共衛生、分級醫療、民眾就醫權、政策的溝通落實需要更多時間，決定明年第一季暫緩，明年第一季將維持目前減量3.96%，第二季起才要求減量5.88%。（編輯：卞金峰）1081212