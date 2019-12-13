縣市社福績效評比 竹縣南投金門乙等連江丙等

（中央社記者陳偉婷、郭宣彣台北13日電）衛生福利部社家署日前公布各縣市社會福利績效評比，全國22縣市中，7縣市拿到90分以上特優；新竹縣、南投縣與金門縣僅乙等、連江縣丙等，衛福部將派專家輔導改善。

新竹縣政府告訴中央社記者，成績不佳主要是社工人力配置不足，應納編31人，截至目前為止僅納編4人，希望中央政府協助，盡快補足社工人力。

此外，竹縣府說，目前僅1人辦理所有婦女及新住民業務，負荷沉重。未來仍期盼中央協助，透過積極人力補實，提升服務效能。

各縣市社福績效考核每2年評比一次，民國108年評比成績11月出爐顯示，新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、彰化縣與屏東縣是90分以上「特優」；5縣市拿到85分以上、未滿90分「優等」；6縣市拿到80分以上未滿85分「甲等」。

未滿80分、70分以上「乙等」縣市有新竹縣、南投縣與金門縣；連江是60分以上未滿70分的「丙等」。

評比指標包含公益彩券管理運用、社會救助、兒童及少年福利、婦女及家庭支持、老人福利、身心障礙福利、社區發展、社會工作、志願服務與保護服務等。

分析各縣市得分，在鑑別度高項目，如兒童及少年福利、婦女及家庭支持與身心障礙福利，較多縣市表現較弱。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟晚間接受中央社記者採訪表示，社福績效考核是希望各縣市與過去狀況「自我比較」，而不是跟別的縣市比，希望透過指標讓各縣市了解施政方向還有什麼需加強的地方。

以這次考核為例，簡慧娟表示，婦女及家庭支持有些新指標，希望各縣市提供創新服務，但有些縣市創新度不足，沒因應當地婦女需求制訂適合的宣導、支持活動，較難拿高分。

考核也加入政策導引色彩，簡慧娟說，兒少項目因應托育推廣，希望各縣市政府積極宣導，且積極布建托育資源中心，但可能宣導不足、布建數量沒達標等；身障福利部分，得分較少者與服務量能待提升較相關。

簡慧娟表示，評比是希望各縣市社福服務愈來愈細緻、服務愈來愈好，希望達一定水準，但不能說乙等或丙等縣市就做得很差，有些離島地區受限資源不足，發展本來就受限，將了解這些縣市困境、派專家協助提升。（編輯：李明宗）1081213