桃竹苗出院轉銜服務成效績優 獲衛福部肯定

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）桃園市、新竹縣、新竹市和苗栗縣4縣市參與推動「出院準備服務暨建立後續照護管理機制」，近3年來輔導醫院家數成長至18家，平均轉銜服務時間僅2.3天，成果亮眼，獲衛福部健保署肯定。

苗栗縣衛生局今天舉辦「108年度建立出院準備服務後續轉銜計畫」執行成果發表，衛福部健保署北區業務組視察曹麗玲頒獎肯定桃竹竹苗4縣市衛生局及18家績優醫療院所，會中苗栗縣長徐耀昌也透過視訊與頭屋衛生所連線，關心一名接受轉銜照護阿嬤的生活起居。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣106年起推動「提升出院準備服務計畫」，結合縣內醫療院所、鄉鎮市衛生所及長期照護管理中心，規劃醫院出院準備服務後續轉銜照護網絡計畫，聘請專家到各醫院輔導，建立適切高危險篩選評估機制，讓有後續照護需求的住院病患，做好出院後的資源整備。

張蕊仙說，在輔導委員及醫院攜手努力下，輔導醫院家數從一開始的12家逐年增加至目前18家，出院準備服務收案涵蓋率由106年平均11.6%逐年攀升至今年的14.45%，總收案人數從881增至1847人，而平均轉銜服務時間僅2.3天。

曹麗玲表示，出院轉銜服務對病患相當重要，後續服務分成醫療照護及長照2.0，輕症、病情穩定、行動不便者可選擇在宅醫療或定期門診追蹤；針對恢復喪失功能，可透過出院準備小組，轉介到長照中心或復能機構，不必擔心出院後的醫療照護。（編輯：張芷瑄）1081220