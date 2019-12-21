中華電信推廣公益 凝聚偏鄉部落與都會人情

中華電信總經理郭水義21日出席中華電信基金會在板橋舉辦的「好厝邊生活節」活動。中央社記者潘智義攝 108年12月21日

（中央社記者潘智義台北21日電）中華電信總經理郭水義今天表示，從鼓勵大學生至偏鄉蹲點，到今天首次邀請偏鄉部落民眾到板橋，參加「好厝邊生活節」，凝聚偏鄉部落與都會的人情，這是雙向互動。

郭水義在中華電信基金會舉辦「好厝邊生活節」受訪時指出，中華電信基金會除了深入偏鄉、部落之外，也利用今天在近板橋捷運站的場地，集合台灣各地民眾，在耶誕節應景的卡通人物造型親子活動中，享受熱鬧氣氛，讓大家看到彼此美好的一面。

他一邊指著台上表演的部落小朋友一邊說，參與「蹲點台灣」活動的大學生到偏鄉，一手服務、一手記錄，把偏鄉美好動人的故事帶給大家；今天則在板橋直接聚集偏鄉及台灣各地民眾，由他們自己來表演，呈現自己的故事。

他表示，結合中華電信的網路服務，讓偏鄉部落的美好事物傳遞給全台灣、全世界。

中華電信基金會舉辦「好厝邊生活節」，邀請全台各社區、部落民眾表演，部落小朋友清脆嘹亮的歌聲、純淨的音質，讓人印象深刻。

活動現場準備了台灣黑熊、老虎、犀牛等大型充氣玩偶，讓民眾推向舞台，帶動歡樂氣氛，有年輕女生臉上畫著麋鹿造形彩妝，拉著雪橇車上的耶誕老公公跑遍全場，吸引民眾搶著合影。

另外，白鶴扮相的人偶和濃妝艷抹、穿著華麗的女生踩高蹺，都擁有高人氣，也吸引親子拍照。

活動安排23個攤位，除了中華電信自家攤位之外，還有多個來自屏東的社區、部落，及來自花蓮、嘉義、台南的社區，偏鄉攤位占比高，公益團體和地方農產攤位也很受歡迎。（編輯：楊玫寧）1081221