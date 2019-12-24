環狀線安排28日履勘 侯友宜：尊重

新北市長侯友宜（中）24日表示，環狀線是新北市民最衷心期盼的第一條在新北市境內的捷運，北捷模擬演練過所有任何的狀況，他期待履勘後盡快做好改正，希望在確保安全無虞下，能夠讓捷運環狀線儘速順利通車。中央社記者王鴻國攝 108年12月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜今天表示，環狀線初勘在1個多月前就通過了，照道理應改善完畢後很快履勘，交通部安排28日履勘，他對履勘委員想法跟看法表示尊重，盼安全無虞下儘速通車。

侯友宜今天參加市政行程時接受媒體聯訪時談到環狀線年底沒辦法通車的問題表示，環狀線初勘在1個多月前就通過了，照道理應該是改善完畢後很快就要履勘，履勘安排在28日，新北市政府、交通部及台北捷運公司都會共同來努力，面對履勘過以後還有哪些需要改正的，全力改正好。

他表示，這是新北市民最衷心期盼的第一條在新北市境內的捷運，北捷模擬演練過所有任何的狀況，他期待履勘後盡快做好改正，在大家一起合作下，希望在確保安全無虞下，能夠讓捷運環狀線儘速順利通車。

他表示，交通部履勘委員排定28日履勘，他們一定有一些想法跟看法，他對此必須要尊重，更重要的是要積極去面對、解決問題，才能夠儘速的通車。

他強調，捷運建設不分黨派，他不會有其他的聯想，對他而言，這不是快速通車而已，最重要是要安全無虞，確保大眾運輸的過程當中，都能夠有一個舒適、便捷、更安全的環狀線。（編輯：李錫璋）1081224