反空污大遊行29日台北登場 環團提4大主軸

（中央社記者王揚宇台北25日電）台灣健康空氣行動聯盟等環保團體今天召開記者會，宣布29日在台北市舉辦的反空污大遊行路線，以及包括「無煤台灣，永續健康」、「自由呼吸，呼吸自由」等在內的4大遊行主軸。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣環保聯盟副秘書長賴佩茹、台灣樹人會常務理事潘翰聲等人今天在立法院召開記者會並發布新聞稿，說明29日遊行相關事宜。

台灣健康空氣行動聯盟表示，這次的遊行路線，起始點為環保署（中午12時集結），將行經行政院、立法院和民進黨中央黨部等地，終點為中正紀念堂中山南路側的自由廣場，預計遊行路線超過5公里。

至於這次遊行的4大主軸，分別是自由呼吸，呼吸自由；民主能源，氣候民主；平等呼吸，健康平等以及無煤台灣，永續健康等。

葉光芃呼籲，全國環境公民在29日一起上街頭，將彌足珍貴的民主選票，化為保護全民健康的關鍵一票，氣候票、空氣票應是每一個人都有的2020時代革命選票。

在場環保團體也希望，明年總統及立委選舉，各候選人（參選人）應以氣候、無煤作為他們爭取選票的第一政見。（編輯：林孟汝）1081225