武漢不明肺炎疫情 桃機啟動邊境檢疫

中國武漢市出現數名不明原因肺炎病例，疾管署31日舉行記者會公布因應策略，桃園國際機場也啟動邊境檢疫應變措施，並以電子看板告知入境旅客。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年12月31日

（中央社記者邱俊欽桃園機場31日電）中國武漢有不明原因肺炎疫情，疾管署今天公布因應策略，桃機也啟動邊境檢疫應變措施，並以電子看板告知入境旅客，留意自身健康狀況，若發現身體不適，請與防疫專線聯絡。

中國武漢市出現數名肺炎病例，網傳疑似嚴重急性呼吸道症候群（SARS），引發中方民眾恐慌。疾病管制署上午已向中國疾控中心及世界衛生組織（WHO）窗口確認疫情訊息。中方於傍晚回應，已派專家赴武漢，進行病原檢測及感染原因調查，且提供目前武漢衛生健康委員會公布的資訊。中方也表示，若有進一步消息，將及時通報台灣。

疾管署長周志浩晚間舉行記者會表示，自即日起，將針對自中國武漢直航入境的班機（每週12班）進行登機檢疫，防疫人員會登機除主動評估旅客健康情形外，也於班機上向旅客宣導相關預防措施，提醒旅客，10天內若有身體不適，應通報1922防疫專線，協助就醫。登機檢疫的施行期限，視中國疫情發展而定。

桃園國際機場公司公共事務處晚間回應中央社記者時表示，明天並沒有從武漢直飛桃園機場的航班，1月2日下午起則陸續有東方航空於下午5時40分抵台，中華航空公司從武漢直飛桃機於晚間9時25分抵台。

航班公司人員表示，目前武漢抵達桃機的班機，除了直飛以外，不少旅客以轉機方式來台，包括經由澳門、香港、廈門、上海等地到台灣。

疾管署駐桃園機場人員在第一時間已經在桃園機場電子看板上出示「中國武漢有不明原因肺炎疫情」訊息，並希望旅客留意自身健康狀況，若發現身體不適，請撥打防疫專線，戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關旅遊史。（編輯：管中維）1081231