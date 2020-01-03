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中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局12月31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；中國國家衛生健康委員會已派出專家組展開檢測核實工作。
武漢疑爆發SARS
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武漢疑爆發SARS2/10

武漢不明原因肺炎 疾管署：不排除新型冠狀病毒

最新更新：2020/01/03 19:21

（中央社記者陳偉婷台北3日電）針對中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署副署長莊人祥今天說，已收到中方回覆，目前致病原和感染源待釐清，但排除流感、禽流感、腺病毒感染，無法排除是新型冠狀病毒疾病。

中國武漢衛健委公告，至2020年1月3日上午8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例。鑑定已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間在記者說明會表示，下午4時50分接獲中國回覆有關武漢市不明原因病毒性肺炎的最新疫情，累計不明原因的病毒性肺炎個案共44例，部分為華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，其餘患者生命徵象穩定。

目前所有病例都在武漢市醫療機構接受隔離治療，已追蹤到121名密切接觸者，追蹤工作仍在進行中。

莊人祥說，依據中方調查，初步研判為病毒性肺炎。但致病原及感染源釐清中，檢驗已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

後續的觀察重點，莊人祥說，將看中方掌握的121名密切接觸者及醫護有沒有引發感染；且目前沒有明顯人傳人跡象，應該是暴露到某個環境或動物造成的感染，若後續知道感染源，比較好防治。

莊人祥也說，目前排除了流感、禽流感、腺病毒等疾病，但無法排除可能是新型冠狀病毒。冠狀病毒可能造成如感冒的輕微疾病，也可能導致嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），有待後續檢驗釐清。

目前中方未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，莊人祥表示，因不確定感染來源，將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施，各項預防整備措施仍將繼續進行。旅客入國境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。

近期曾前往中國大陸武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，並獲得完善的醫療照護。（編輯：張雅淨）1090103

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