武漢不明肺炎應觀察是否人傳人 14日以後是關鍵

（中央社記者張茗喧台北6日電）武漢不明肺炎已排除流感、SARS、MERS等已知病原，疾管署今天說，病毒是否具人傳人能力將成未來觀察重點，若過了病毒潛伏期、1月14日後沒有新病例出現，人傳人風險將降低。

中國武漢去年12月31日爆發多起不明原因肺炎，武漢市衛生健康委員會網站今天發布通報指出，截至昨天上午8時，不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例，但未發現明確的人傳人證據。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥上午公布最新檢疫情況時說，根據中國疾病預防控制中心昨晚提供的最新資料，武漢累積病例為59例，但重症人數從前晚11例減為7例，他推測可能是後來有部分重症患者驗出已知感染源，人數才跟著改變，這與中國疾病控制中心統計習慣有關。

不過，報告也透露，個案發病日介於去年12月12日至12月29日，均在武漢市醫療機構隔離治療，追蹤的密切接觸者也從121人增至163人，目前追蹤者均無發燒等異常症狀，且目前未發現明顯人傳人現象，也沒有醫護人員感染。

經過多日檢驗，個案感染源已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等呼吸道病原，確切感染源仍有待釐清，推測感染源可能來自華南海鮮市場的動物傳染源。

莊人祥說，正因排除多個已知的重要呼吸道病原，這次不明肺炎不排除是新型冠狀病毒作祟，此病毒是否具有人傳人的能力將成未來觀察重點。

由於感染源可能隱藏在華南海鮮市場裡，市場已於元旦起休市，不明病毒是否具有人傳人能力，就得看休市後是否持續有疫情傳出。

莊人祥表示，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，1月1日至14日間若有新病例傳出都可能是休市前就感染的，但若1月14日以後仍持續出現新病例，可能代表此病毒具有人傳人能力；若沒有新病例出現，或許可研判和動物感染源有關。

莊人祥強調，國內持續針對武漢直航入境班機執行登機檢疫，若有疑似症狀，會立即進行與肺炎有關的26種病毒型別的檢測，若無法確定，會進一步進行次世代基因定序培養；未來若中國公布病原及基因定序，國內也能立即合成診斷工具，以中國過去爆發的禽流感H7N9疫情為例，中國公布後3天，疾管署就合成出來了。

疾管署自去年12月31日啟動武漢直航班機登機檢疫以來，已執行10航班、檢疫867名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，其中2人就醫後確診為流感、2人為一般感冒、1人為支氣管炎症狀，另3人症狀改善，由地方政府衛生局持續追蹤關懷；醫療院所方面至今未接獲相關通報。

此外，世界衛生組織針對中國武漢爆發的不明原因肺炎，也建議各國不必限縮旅遊建議，因此疾管署將暫時以登機檢疫、宣導、醫療院所通報等防疫措施為主，暫無進一步限縮規劃。（編輯：管中維）1090106