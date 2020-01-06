綠委促設就醫轉診單一窗口 解決馬祖就醫困境

（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立委余宛如、陳曼麗及連江縣立委候選人李問為解決馬祖鄉親就醫困境，促設「馬祖衛福部前進辦公室」，余宛如與陳曼麗今天說，秀傳醫院願到馬祖設點成立窗口，值得肯定。

余宛如等人今天在立法院召開「就醫轉診單一窗口，馬祖醫療多元便利」記者會，邀請衛生福利部醫事司長石崇良、彰濱秀傳紀念醫院社區副院長徐永南出席。

余宛如表示，長期以來離島居民醫療資源不足，特別像連江縣馬祖只有一所醫院，當居民需要轉診到本島時需要等待，而且安排的過程也讓他們不安，造成服務不連續，使馬祖居民權益受損，而秀傳醫院善盡企業社會責任，特別在馬祖開了窗口，服務離島居民，這是一個很棒的案例。

陳曼麗說，馬祖只有一間縣立醫院，規模不大，不可能每一科都俱全，有時需要到本島做後續處理，雖然衛福部有遠距醫療系統，但包括孕婦待產期間等，縣立醫院資源不夠，需要到台灣尋求更多協助，而秀傳醫院主動願意至馬祖設點，成立窗口提供服務，並與台灣的秀傳醫院做連結，讓民眾得到完整的後續服務，這是非常值得肯定的一件事情。

徐永南解釋，會有這個發想，是因為馬祖是偏遠中的偏遠，居民就診時碰到的困難與波折，相對比本島民眾多很多，台灣的醫療福利雖好，但集中在本島，有些馬祖獨居長者不想來台灣就診，是因為沒有親人，以及不知要等多久、如何回診等，聽起來很心酸。

徐永南說，不是每個人都有權有勢，因此希望能將馬祖的醫療資源補起來，讓居民們接受醫療服務。

李問說，希望藉由他這次的參選，讓民眾關注到馬祖醫療資源議題，也希望透過秀傳醫院的模式，以公開透明的方式，將赴台就診的程序制度化，並強化馬祖與台灣大型醫院之間的聯繫。（編輯：郭萍英）1090106