高雄防流感疫情 葉匡時帶頭接種疫苗

（中央社記者程啟峰高雄7日電）公費流感疫苗第3階段元旦起開始施打，副市長葉匡時今天在高雄市政府主持市政會議後，帶頭接種流感疫苗並呼籲符合資格的市民及早接種，迎接健康的農曆年。

高市衛生局在市政會議會議室外舉辦「首長揪團打疫苗、健康快樂過好年」流感疫苗接種活動，由高雄市立民生醫院醫護人員到場為市府首長接種流感疫苗，局長林立人並在場舉牌宣導並呼籲符合資格民眾踴躍施打疫苗。

葉匡時表示，去年高雄流感併發重症共計226例，其中43例死亡，死亡個案中51%為65歲以上族群，且大多未曾施打流感疫苗。流感疫苗可降低流感感染機率，並預防相關重症及其他可能併發症，期待藉市府首長以行動讓市民了解流感疫苗施打的重要性。

衛生局指出，第3階段接種狀況十分踴躍，依現階段接種進度推估，公費流感疫苗可能在農曆年前用罄，籲請公費對象及早前往全市599間合約醫療院所完成疫苗接種，好在農曆春節前後的流感高峰期減少感染機率。

衛生局表示，公費流感疫苗第3階段施打對象為50至64歲成人、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒的父母；安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及其所屬工作人員、衛生等防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等高風險工作群。（編輯：謝雅竹）1090107