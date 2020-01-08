攝護腺肥大可能會尿血 併服抗凝血劑風險增

（中央社記者陳偉婷台北8日電）一名72歲男性曾動攝護腺肥大手術，但最近尿血又排尿不順，結果是攝護腺肥大復發。醫師提醒，尿血也可能是攝護腺肥大症狀，若病人有心血管疾病、併服抗凝血劑，更增尿血風險。

書田診所泌尿科主治醫師殷約翰今天在記者會分享，一名72歲男性患者，4年前曾接受攝護腺肥大切除手術，術後排尿良好，但最近1個月出現尿血及排尿不順而求診，經檢查診斷為復發性攝護腺肥大合併出血。

檢查發現，病人的攝護腺肥大並阻塞排尿，超音波顯示膀胱內有明顯凸起，經由膀胱鏡檢查確認尿血是由攝護腺肥大造成，同時也引起尿道阻塞；膀胱內的凸起是攝護腺肥大的組織推擠形成，膀胱本身無其他病灶。

殷約翰表示，攝護腺肥大會影響膀胱功能，也可能造成尿路阻塞，不只會引起頻尿、多尿、夜尿、排尿困難、有餘尿症狀，也可能因病人解尿時肚子、膀胱用力，攝護腺肥大的地方會刺激壓迫而出血，導致血尿。

攝護腺肥大是老化疾病、無法預防，殷約翰說，因攝護腺肥大患者大多年紀較大，常合併有心血管疾病多少都有服用抗凝血劑，更增加尿血的機率。除了攝護腺肥大外，膀胱炎、尿道炎、泌尿系統癌症等也可能引起尿血。

大多數攝護腺肥大的病人，可以口服藥物治療、症狀能改善；殷約翰表示，但如果病人合併出血、膀胱結石、尿滯留、腎功能受損、排尿困難等症狀，就建議手術治療。

殷約翰表示，很多病人會以為手術後就一勞永逸，但事實上攝護腺在開刀後外皮依然存在，手術只是刮除中央肥大的攝護腺。根據統計，手術後有15至20％病人會再次出現相關的排尿不順症狀，8.3％有需要再次手術的可能。也不能忽視攝護腺仍有癌化的風險，必須定期追蹤檢查。

殷約翰提醒，攝護腺肥大長期阻礙排尿會造成膀胱及腎臟功能破壞，甚至引起腎衰竭。當出現解尿不順、尿血等症狀時，應積極就醫找出原因治療。（編輯：卞金峰）1090108