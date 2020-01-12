外送員醞釀罷工 Foodpanda：將了解夥伴反應

（中央社記者潘姿羽台北12日電）Foodpanda外送員不滿薪制調整，認為形同變相減薪，醞釀16日罷工；Foodpanda表示，薪制調整是為了讓外送夥伴有穩定報酬，不過也將積極了解外送夥伴的反應與新制度的執行狀況。

臉書粉絲團「靠北熊貓」爆料Foodpanda片面更改送單費用計算方式，引發不少外送員反彈，有人怒轟「以前是肯跑就有錢賺，現在跑越多賠越多。看看這半年來制度一變再變，人家變是希望更好，而熊貓公司是變著怎麼去壓榨外送員」，也有人喊話要支持罷工「如果大家不團結集體罷工，一旦妥協，就再也回不去」。

對於外送員號召16日罷工，Foodpanda向中央社記者表示，公司希望不斷優化並調整更好的營運模式，建立一個更加完善的外送生態圈；接下來會積極了解外送夥伴的反應與新制度的執行狀況，並持續優化營運模式，建立長久經營的外送環境。

Foodpanda也對於調整薪制作出說明，公司希望透過全力優化系統對於時段劃分、精準預測區域時段及訂單需求、調整外送區域，讓每小時平均單量提升，進而使外送夥伴可以有穩定報酬。（編輯：鄭雪文）1090112