更多編輯台推薦新聞：
吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅
政治

吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒
生活

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後
生活

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

外送員醞釀罷工 Foodpanda：將了解夥伴反應

最新更新：2020/01/12 17:10

（中央社記者潘姿羽台北12日電）Foodpanda外送員不滿薪制調整，認為形同變相減薪，醞釀16日罷工；Foodpanda表示，薪制調整是為了讓外送夥伴有穩定報酬，不過也將積極了解外送夥伴的反應與新制度的執行狀況。

臉書粉絲團「靠北熊貓」爆料Foodpanda片面更改送單費用計算方式，引發不少外送員反彈，有人怒轟「以前是肯跑就有錢賺，現在跑越多賠越多。看看這半年來制度一變再變，人家變是希望更好，而熊貓公司是變著怎麼去壓榨外送員」，也有人喊話要支持罷工「如果大家不團結集體罷工，一旦妥協，就再也回不去」。

對於外送員號召16日罷工，Foodpanda向中央社記者表示，公司希望不斷優化並調整更好的營運模式，建立一個更加完善的外送生態圈；接下來會積極了解外送夥伴的反應與新制度的執行狀況，並持續優化營運模式，建立長久經營的外送環境。

Foodpanda也對於調整薪制作出說明，公司希望透過全力優化系統對於時段劃分、精準預測區域時段及訂單需求、調整外送區域，讓每小時平均單量提升，進而使外送夥伴可以有穩定報酬。（編輯：鄭雪文）1090112

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報