2019新型冠狀病毒 台灣專家抵武漢查訪疫情

（中央社記者陳偉婷台北13日電）中國武漢肺炎疫情肇因於新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。疾管署派2名專家到武漢查訪，12日晚間抵達，將至少停留2天。

據1月12日中國官方更新的武漢疫情統計，目前診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，其中重症7例、1例死亡，已出院6例，其餘病情穩定。

世界衛生組織已將此次檢出的病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），並呼籲各國加強監測及防治作為。

因應防疫需求，疾管署派出2名專家到武漢查訪。疾管署副署長羅一鈞表示，專家已於12日晚間抵達武漢，今天開始訪查行程，預計至少停留2天，行程由中方安排，返程時間未定。

羅一鈞說，迄今符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」的個案共4名，12日新增一名個案，為40餘歲南部女性，她在1月初曾到武漢探親，沒有到華南海鮮市場，在當地也沒有接觸禽鳥動物，1月8日回國也沒有發燒。但12日開始發燒到39度，符合通報條件。

羅一鈞表示，這名女性就醫沒有發現肺炎，流感快篩也是陰性，目前正收治負壓隔離病房檢驗中。目前台灣還沒有確診個案。

有關登機檢驗進度，目前已執行22航班，共檢疫2342名旅客及機組員，截至目前有症狀者共11名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘9名經評估無須後送（8名症狀皆已改善並恢復，1名給予衛教及24小時就醫敬告單），由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

與武漢肺炎有關的新型冠狀病毒已被命名為2019-nCoV；羅一鈞說，世衛的命名原則沒有採用武漢地名命名，不像過去中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV），改採用年份命名，主要是避免民眾誤認只有某些地方才會出現這些病毒。

羅一鈞說，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，近期計劃前往中國大陸武漢或鄰近區域的民眾及當地台商，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施，避免接觸野生動物及禽鳥、出入活禽市場或醫院等人多的公共場所。

民眾返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫。（編輯：管中維）1090113