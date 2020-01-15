萬事達卡攜淡海輕軌 信用卡首月免費搭乘

萬事達卡與淡海輕軌15日宣布，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。中央社記者劉姵呈攝 109年1月15日

（中央社記者劉姵呈台北15日電）萬事達卡與淡海輕軌今天宣布，即日起正式開通信用卡感應支付過閘服務，且獨步全國接軌信用卡交通支付應用與商圈消費，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。

新北市副市長陳純敬今天表示，淡海輕軌自前年底通車至今，累積超過400萬人次搭乘，且根據觀光局統計，2018年新北市旅客人次達4800萬，其中淡海更是新北市中觀光人次排名第2的地方，因此新北市政府、新北捷運公司與萬事達卡合作，選擇淡海輕軌率先打造智慧生活圈。

陳純敬表示，淡海輕軌除了是雙北地區第一個在大眾交通運輸系統導入行動支付場域外，更以公共運輸結合週邊商圈，規劃成台灣第一個無現金的場域。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文也表示，為了呼應政府喊出電子支付要倍增、行動支付使用率在2025年要達到90%的目標，萬事達卡近年也積極推動智慧城市。

她進一步說明，繼高雄捷運及桃園捷運引進開放式支付後，這次與淡海輕軌合作有3大亮點，包括超過10家的商家整合、大眾運輸跨運具整合以及首月票價免費回饋，提供持卡人暢遊淡海全新體驗。

陳懿文表示，此項創舉不僅突破目前消費者僅能用電子票證卡享有交通工具轉乘優惠現況，透過跨運具系統串接介面，未來還能無縫延伸至淡海商圈公車轉乘優惠。此外，萬事達卡也開放應用程式介面（API），讓銀行可整合金流，並透過安全機制查詢民眾是否搭過淡海輕軌，提供日後優化搭乘體驗的數據，協助智慧城市的運作。（編輯：楊凱翔）1090115