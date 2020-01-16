影音平台收視體驗佳 媒觀調查：滿意度達86%

（中央社記者吳柏緯台北16日電）線上影音平台成為台灣人最滿意的收視平台，根據媒觀基金會調查，雖然透過電視機仍是台灣觀眾收看節目的主要方式，但是若以滿意度分析，86%受訪者滿意線上影音平台的收視體驗。

台灣媒體觀察教育基金會今天發布「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查報告結果大公開」研究成果。研究結果顯示，在多螢幕觀賞節目的時代，仍有92.2%的人會透過電視機收看節目，其中收看有線電視節目的比率依舊最高，達57.9%。

不過這份報告也顯示，雖然傳統電視收視人口眾多，但是近年興起的網路影音平台則獲得使用者最高的滿意度，86%的使用者表示滿意。研究結果呈現，年齡愈高，透過傳統的「無線電視」及「有線電視」收看電視節目的比率愈高；年齡愈低，透過「網路影音平台」收看節目的比率則愈高。

該調查也指出，民眾最愛收看的台灣電視節目類型是「新聞與氣象」，達到61.1%的。另一方面，有59.6%的民眾仍是以收看台灣的電視節目為主，其中年長者，只看台灣節目的比率最高。

至於節目的滿意度，有54.3%的民眾滿意台灣的電視節目，對台灣節目不滿意的比率則為29.9%。

「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查」是媒觀基金會委託循證民調公司以分層隨機抽樣方式進行電訪，依縣市13歲以上人口比例所占整體比例配置樣本數，共回收2041個有效樣本。詳細研究報告，預計於3月公布上網。（編輯：趙蔚蘭）1090116