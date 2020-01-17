愛美又要健康 2019年藥粧用品進口創新高

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）近年不論內在健康或外在美商機均日益擴大，反映在藥粧品進口情形，財政部統計，2019年台灣藥粧品進口64.9億美元，創史上新高；美粧部分，主要進口國以日本居冠，占比達28%，其次為法國、美國及韓國。

財政部發布最新統計通報，針對2011年以來台灣藥粧用品進、出口概況進行分析。首先，在藥粧用品進口方面，2019年進口規模64.9億美元，創歷新高紀錄，年增6.2%，若與2011年相較，規模累計已成長6成；比起藥粧品出口，台灣藥粧品進口規模約為出口的3.8倍。

觀察進口品項，主要以藥品及美粧品為主，尤其是藥品，近年占整體藥粧用品進口比重逐年攀升，從2011年至2019年，藥品占比已由6成上升至67.9%；相對美粧品占比則由2011年的34.6%逐年降至2019年的26.3%。

統計通報指出，2019年藥品部分進口較上一年增加9.5%，為帶動整體藥粧用品進口成長主力，主因在於抗人類免疫缺乏病毒感染用藥、其他醫藥製劑、免疫產品等進口規模增加。

至於進口來源國，藥品進口長期以歐美國家為主，2019年前三大為德國、美國及愛爾蘭；美粧品進口則以日本為主，占比達28%，其次為法國及美國，占比17.6%及14.4%，韓國則是從2016年起，超越中國成為台灣第4大美粧品進口國，2019年占比為8.6%。

在藥粧用品出口方面，財政部統計，2019年藥粧用品出口15.5億美元，創歷年次高，其中，藥品出口雖年增8.6%，穩定成長，不過，美粧品出口受景氣緩步成長波及，表現欠佳，影響整體藥粧用品出口年減4.5%。（編輯：郭萍英）1090117