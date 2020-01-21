防疫無假期 苗栗縣增設春節類流感特別門診

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府衛生局今天指出，春節假期即將到來，為降低連假期間流感疫情威脅，已協調轄內8家醫療院所，增設130診次類流感特別門診，為鄉親健康把關。

衛生局表示，今年農曆春節7天連續假期，以及春節過後第一個週休假日，各地區醫院已加開門診，提供民眾就醫，但依據疾管署資料，國內近幾週類流感就診人次持續上升，顯示流感疫情正處於高峰期。

縣長徐耀昌特別指示衛生局，協調為恭醫療財團法人為恭紀念醫院、衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院、大眾醫院、梓榮醫療社團法人弘大醫院及協和醫院等8家醫療院所，增設130診次類流感特別門診，讓感冒民眾直接到門診就可獲得妥善治療。

衛生局長張蕊仙也提醒民眾，注意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩就近就醫並在家休養，同時留意是否出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，以掌握治療契機，降低引發重症、死亡的風險。

張蕊仙表示，已請轄內醫生提高警覺，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的病患應及早給藥，降低流感併發重症發生的風險。民眾如安排國內外走春旅遊，務必做好手部衛生及留意個人健康情形，有流感相關疑問可上衛生局官網「流感專區」或電洽防疫專線（037）722620查詢。（編輯：方沛清）1090121