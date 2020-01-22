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桃機防疫應變升級 加強入境動線等消毒措施

最新更新：2020/01/22 18:01

（中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）因應武漢肺炎疫情，桃園國際機場公司今天表示，即日加強各項消毒防疫，同時將成立防疫應變小組，以最嚴格標準全力協助疾管單位，為國人健康把關。

桃園國際機場公司下午在第二航廈進行防疫消毒工作，工作人員透過超微粒噴霧機，將稀釋的藥劑噴灑在固定、移動空橋、候機室入境區，施行消毒作業。

桃園機場公司副總經理但昭璧表示，武漢肺炎疫情蔓延，適逢春節連續假期國人出遊及台商返國旅運尖峰，桃園國際機場嚴陣以待，配合衛生福利部疾病管制署全面強化機場防疫工作，將以最嚴格標準為國人健康把關。

但昭璧說，桃園機場公司平時就有衛生安全工作小組編組，這次因應武漢肺炎疫情，也將成立防疫應變小組，除了協助疾管署人員執行武漢入境航班登機檢疫工作外，機場公司也依旅客入境動線，強化航廈內空橋、登機門、候機室、手扶梯、電坡道扶手等各項設施設備加強消毒及清潔頻率。

桃園機場公司也發布訊息表示，機場公司也將調整航廈公共區域的空調箱風門，加大外氣換氣量，降低病毒感染率與交叉感染，嚴格執行各種防疫必要措施，以有效阻絕疫情入侵。

另外，為了有效向民眾及旅客宣導防疫措施，機場公司表示，全力協助疾管署於桃園機場電子看板、出入境大廳、報到櫃檯、入境檢查、行李提領區等區域播放或張貼肺炎疫情防疫宣導，各航空公司也於中港澳地區入境航班抵達（降落）前，宣導衛教訊息。

機場公司表示，國境各單位也已督導各所屬工作人員，落實環境清潔消毒作業及加強個人防護，配合疾管署各項防疫工作，為國人健康全力把關。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。（編輯：方沛清）1090122

桃園國際機場公司22日在第二航廈進行防疫消毒工作，工作人員透過超微粒噴霧機，將稀釋的藥劑噴灑在固定、移動空橋、候機室入境區，施行消毒作業。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年1月22日
桃園國際機場公司22日在第二航廈進行防疫消毒工作，工作人員透過超微粒噴霧機，將稀釋的藥劑噴灑在固定、移動空橋、候機室入境區，施行消毒作業。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年1月22日
因應武漢肺炎疫情，桃園國際機場公司22日加強各項防疫消毒工作，同時也成立防疫應變小組，將以最嚴格標準全力協助疾管單位，為國人健康把關。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年1月22日
因應武漢肺炎疫情，桃園國際機場公司22日加強各項防疫消毒工作，同時也成立防疫應變小組，將以最嚴格標準全力協助疾管單位，為國人健康把關。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年1月22日

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