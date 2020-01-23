首爾穿韓服曼谷學泰菜 組裝式旅遊掀產業變革

農曆年是出國旅遊高峰，近年來自由行成市場主流，旅客自主購入機票酒店，再搭配業者票券或單日行程的「組裝式旅遊」正夯。圖為北海道四季彩之丘。中央社記者江明晏攝 109年1月23日

（中央社記者江明晏台北23日電）農曆年是出國旅遊高峰，近年來自由行漸成市場主流，旅客自主購入機票酒店，再搭配業者票券或單日行程的「組裝式旅遊」正夯，不僅改變傳統旅行社生態，也吸引平台業者搶攻。

2020年為期7天的農曆春節連假到來，旅遊平台預估，超過半數旅客偏好在1月22日至25日出發，推升過年出國人潮達到高峰，而自由行近年逐漸成為出國旅遊的主流。

根據觀光局統計資料顯示，台灣民眾出國人數在2018年達到1664.5萬人次，其中，出國自助的比例高達7成，從2010年的380萬人次快速提升到2018年的830萬人次，呈倍數以上成長。

業界人士觀察，由於現在市場上的機票、酒店銷售平台眾多，價格透明又方便比價，台灣民眾在出國旅遊時，不但自行購入機票、酒店，還會再搭配業者推出票券或一日遊行程，而這種「自己把行程砍掉重練」的「組裝式旅遊」逐漸興起；儘管價格未必比補貼團便宜，但個人化的體驗讓旅客買單，隨著這股浪潮推升，台灣旅遊產業將產生結構上的變化。

自由行浪潮來襲，自然衝擊以團客旅遊為主的旅行社，不少業者早已改變策略，以零組件化的旅遊商品吸引旅客青睞，搶攻自由行商機。

雄獅旅行社觀察到，許多自由行的旅客除了購買交通、景點門票外，因交通不便、語言障礙，或是自行前往耗費成本過高，會轉而購買一日體驗行程。

雄獅旅遊自2005年開始販售海外交通票券，近年來陸續針對民眾熱愛的日本、東南亞等地推出樂園、景點門票，進而規劃當地一天、二天的遊程，每年營業額均以倍數穩定成長，顯見自由行、組裝式旅遊的風潮銳不可擋。

另外，也有旅行社業者表示，因應台灣旅客自由行趨勢，過去旅行社本業的團客業務必須轉型，但目前至少在土耳其、埃及、中南美洲等安全性與交通不便的旅遊地區仍有市場。

但他坦言，太過經典的如東京、曼谷等團客行程就必須有所調整，得開發更多主題形式的旅遊，例如單車、馬來松或是宗教體驗等，來重新吸引市場；而旅行團現在也不再一昧「塞行程」，而是「把時間留白」讓旅客自由發揮，盼在現在的市場中殺出一條血路。

根據雄獅產業研究中心發布的國人海外票券排行榜，前3名分別為東京迪士尼樂園門票、上海迪士尼樂園門票和JR西日本關空特快列車HARUKA車票，且光是日本的票券就占了前8名，反映台灣人以自由行赴日觀光的程度非常普遍。

不過，自由行的浪潮也從過去國人熟悉的日本東京、泰國曼谷等地吹向其他新興旅遊城市，全球旅遊平台Skyscanner注意到，菲律賓長灘島、中國海南島三亞、日本高松等地，去年機票數量與金額上見到顯著成長，顯示台灣旅客期望把在日本主要城市的自助旅行經驗，複製到其他城市，帶動這些新興旅遊城市竄紅。

新興旅遊平台積極推出一日行程，搶攻「組裝式旅遊商機」，旅遊預定平台KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，台灣用戶的預訂數在去年飛速成長，光是去年1月到10月的總預訂數就將近200萬，是2018年預訂數的2倍以上。

平台業者也從台灣人熱愛的旅遊體驗榜單中看到，「台灣人越來越懂得自組行程打造個人化旅遊體驗」的趨勢。舉例來說，在新加坡乘坐高速滑車、在東京大阪穿和服、首爾穿韓服、在曼谷親手烹煮泰式料理等，都是台灣旅客的熱門體驗行程；即使是在極度熱門或曾重複造訪多次的目的地中，也可透過更多元的行程安排，創造二訪、三訪的旅遊商機。（編輯：張良知/楊凱翔）1090123