更多編輯台推薦新聞：
台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲
娛樂

影片／視覺特效回春魔法 76歲勞勃狄尼洛演回20幾歲

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

交友市場走向分眾多元化 課程講師難尋

最新更新：2020/01/26 10:05

（中央社記者吳家豪台北26日電）交友市場發展多年來，逐漸走向分眾化及多元化。業者不僅推出一對一實體約會服務，透過大數據配對，也推出語音交友和同志交友等，但也要設法克服講師不好找的問題。

亞洲最大交友社群Paktor（拍拖）在台灣累積下載用戶數超過570萬，年齡層集中在24歲到38歲。Paktor於2017年在台灣推出實體約會服務「拍拖約會吧」，透過顧問諮詢和大數據進行配對，目前全台會員已超過20萬人。

拍拖約會吧課程部門總監暨資深講師江芃萱擁有精品店和造型師經歷，並曾在新加坡工作7年，她指出，台灣人在一對一的交友課程中比較害羞，反而在團體課程中比較勇於表達自己的想法，因此這幾年台灣交友市場慢慢走向團體開班模式為主，每班約10到20人，提供一些概念或原則。

以拍拖約會吧為例，目前在台灣的講師共4位，包括台中、台北各2位，平均年齡30歲。江芃萱說，講師一定要有授課經驗或相關背景，例如曾擔任企業訓練師、擁有幼教背景，或曾就讀心理學、口傳等科系。講師可以自行決定開設新課程的內容，目前拍拖約會吧大約每半年會開6堂新課程。

不過，江芃萱坦言，雖然交友課程的講師工作時間很彈性，可以在家備課，也能利用非上課時間接其他的工作機會，但是講師來源依然不好找，主要是大多數應徵者希望以純兼職為主，不想因為跟一家公司簽約而受到太多限制。

就課程內容來說，江芃萱發現，最受歡迎的不外乎見面聊天、網路聊天技巧，例如大頭貼怎麼拍、第一句話該怎麼聊；甚至還有一次上7小時的課程，包括兩性相處和形象指導，也有安排實際練習的時間。

江芃萱說，隨著交友市場走向分眾化，Paktor也考慮把曾在新加坡推出的專人造型師服務引進台灣，由講師帶著會員實際上街，提供逛街置裝和造型方面的建議。

隨著農曆新年到來，有些人可能會在過年期間到情侶家拜訪長輩。江芃萱建議女生不要畫太濃的妝，也不要穿太短的裙子；紅色衣物或配件只要一樣就好，身上顏色不要超過3種，否則很容易變成「實體紅包袋」。

她提醒，過年期間拜訪別人家，最好不要「兩手空空」，伴手禮切忌不要送雨傘和水梨，因為隱含分離的意思；同時要注意不可以送年糕給送閩南人，否則會觸霉頭，因為按照閩南人的習俗，家裡有喪事才會收別人送的年糕。（編輯：張良知）1090126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報