交友市場走向分眾多元化 課程講師難尋

（中央社記者吳家豪台北26日電）交友市場發展多年來，逐漸走向分眾化及多元化。業者不僅推出一對一實體約會服務，透過大數據配對，也推出語音交友和同志交友等，但也要設法克服講師不好找的問題。

亞洲最大交友社群Paktor（拍拖）在台灣累積下載用戶數超過570萬，年齡層集中在24歲到38歲。Paktor於2017年在台灣推出實體約會服務「拍拖約會吧」，透過顧問諮詢和大數據進行配對，目前全台會員已超過20萬人。

拍拖約會吧課程部門總監暨資深講師江芃萱擁有精品店和造型師經歷，並曾在新加坡工作7年，她指出，台灣人在一對一的交友課程中比較害羞，反而在團體課程中比較勇於表達自己的想法，因此這幾年台灣交友市場慢慢走向團體開班模式為主，每班約10到20人，提供一些概念或原則。

以拍拖約會吧為例，目前在台灣的講師共4位，包括台中、台北各2位，平均年齡30歲。江芃萱說，講師一定要有授課經驗或相關背景，例如曾擔任企業訓練師、擁有幼教背景，或曾就讀心理學、口傳等科系。講師可以自行決定開設新課程的內容，目前拍拖約會吧大約每半年會開6堂新課程。

不過，江芃萱坦言，雖然交友課程的講師工作時間很彈性，可以在家備課，也能利用非上課時間接其他的工作機會，但是講師來源依然不好找，主要是大多數應徵者希望以純兼職為主，不想因為跟一家公司簽約而受到太多限制。

就課程內容來說，江芃萱發現，最受歡迎的不外乎見面聊天、網路聊天技巧，例如大頭貼怎麼拍、第一句話該怎麼聊；甚至還有一次上7小時的課程，包括兩性相處和形象指導，也有安排實際練習的時間。

江芃萱說，隨著交友市場走向分眾化，Paktor也考慮把曾在新加坡推出的專人造型師服務引進台灣，由講師帶著會員實際上街，提供逛街置裝和造型方面的建議。

隨著農曆新年到來，有些人可能會在過年期間到情侶家拜訪長輩。江芃萱建議女生不要畫太濃的妝，也不要穿太短的裙子；紅色衣物或配件只要一樣就好，身上顏色不要超過3種，否則很容易變成「實體紅包袋」。

她提醒，過年期間拜訪別人家，最好不要「兩手空空」，伴手禮切忌不要送雨傘和水梨，因為隱含分離的意思；同時要注意不可以送年糕給送閩南人，否則會觸霉頭，因為按照閩南人的習俗，家裡有喪事才會收別人送的年糕。（編輯：張良知）1090126