台商武漢返台趴趴走 若不配合防疫最重罰30萬

台中市李姓台商日前自中國武漢返台後還出遊，疾管署副署長莊人祥（圖）26日說，已請地方政府衛生局前往這名男子家中，並已宣讀居家檢疫通知書內容及完成簽收，即刻對這名男性實施居家檢疫隔離措施。中央社記者陳至中攝 109年1月26日

（中央社記者余曉涵台北26日電）台中市李姓台商日前自中國武漢返台後還出遊，法務部今天表示，如果不配合防疫，最高可處新台幣30萬元罰鍰；中央流行疫情指揮中心說，已對這名男性實施居家檢疫隔離措施。

李姓男子家屬昨天在社群網站臉書（Facebook）發文說，小兒子24日自武漢輾轉回台，還分享多張全家前往台中市區公園、百貨公司與餐廳等公共場所照片，但李姓男子未戴口罩，遭質疑未做好自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿表示，已請地方政府衛生局前往這名男子家中，並已宣讀居家檢疫通知書內容及完成簽收，即刻對這名男性實施居家檢疫隔離措施。

指揮中心說，違反居家檢疫規定逕自外出或搭大眾運輸工具者，將依傳染病防治法處1萬元到15萬元不等罰鍰，如果違反居家隔離規定將強制隔離；如果失去聯繫將公布姓名。

指揮中心提醒民眾，應養成量體溫、肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口，及盡量少到人多擁擠公共場所等習慣；如果有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀民眾請在家休息，不要到公共場所；有必要外出時，務必戴口罩，妥善處理口鼻分泌物。

至於部分政治人士對口罩使用意見，指揮中心說，目前國內無新型冠狀病毒肺炎本土社區病例，指揮中心及專家尚未建議民眾一律戴口罩，除醫療院所，尚未到列公共場所或民眾例行防護管制措施的疫情等級。

法務部也發布新聞稿說，已要求各檢察機關啟動偵查民生犯罪聯繫平台，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲違反傳染病防治法相關行為。

法務部表示，民眾在傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，違者依法可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；傳染病或疑傳染病人、相關人員不得拒絕、規避或妨礙地方主管機關檢驗診斷、調查及處置，否則依法可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

法務部說，主管機關得留驗曾與傳染病人接觸或疑被傳染者，必要時得令遷入指定處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

法務部表示，除行政罰則，據傳染病防治法規定，對徵用的防疫物資有囤積居奇或哄抬物價且情節重大者，將處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

法務部說，明知自己罹患指定傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰金。（編輯：李明宗）1090126