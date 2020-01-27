重慶南路高架橋閃電拆除上午通車 提前7小時完工

（中央社記者龍柏安台北27日電）台北市政府趁著農曆春節年前，施工拆除中正橋重慶南路高架橋，歷經施工團隊閃電施工，進度提前7小時完工，在今天上午11時49分宣布開放通車。

中正橋是連接新北市永和區與台北市的主要橋梁，拆除工程在1月23日（小年夜）晚間9時動工，原訂需耗費94個小時完成拆除工作，在施工團隊24小時不眠不休的努力下，比預計所需時間提前了7個小時。

台北市副市長彭振聲上午率工務局、交通局、警察局、新工處等局處首長，在重慶南路和平西路口宣布，重慶南路高架橋及橋下自強市場已功成身退，並下達恢復通車指令，睽違49年的重慶南路三段將以全線平面景觀大道。

彭振聲表示，這次廠商材料及設備機具除原有預定備援外，春節期間所屬各料源廠商調度不易，全力完成拆橋盡早恢復通車為首要目標，過程中因陰雨不斷，道路有部分積水與品質未盡完善，將督促承商盡速改善。

彭振聲提到，這次重慶南路高架段僅是道路復原工程，算是臨時性路型，年後視使用情況，通車後均可配合調整為永久型道路型態。

工務局新工處表示，重慶南路高架橋拆除後，平面道路仍維持雙向車道各3線車道供車輛通行，新完工路段及中正橋上午尖峰時段，仍維持尖峰時段的調撥車道，提醒市民注意。另外，公運處表示，因應中正橋引道重慶高架橋拆除完成，行經施工管制路段公車路線自中午12時起恢復原動線通行。

依新工處數據，完成拆除重慶高架橋量體25跨350根縱向梁、橫梁24組、墩柱48座、兩邊引道長共100公尺，土方約3500立方公尺，混凝土澆置450立方公尺、AC舖築1萬1760平方公尺、標線繪製3000公尺，總計動用施工機具437部，人力達1397人次。（編輯：孫承武）1090127