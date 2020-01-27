陳時中籲政治人物 莫挑釁戴口罩的防疫原則

（中央社記者楊淑閔台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，近來有政治人物不斷挑釁戴口罩防疫的宣布，呼籲要以指揮中心發布的為準，有慢性病、有疫情症狀、到通風不良擁擠密閉空間要戴。

中央流行疫情指揮中心今天召開例行記者會，宣布武漢肺炎疫情確診第5例。陳時中會中指出，有關戴口罩的防疫員則，指揮中心已有對外發布、強調基本原則，但是近來有政治人物不斷挑釁這樣的宣布，呼籲一切還是要以指揮中心發布的訊息為準。

陳時中重申，戴口罩的原則，包括第一、有慢性病的可以戴口罩，藉此保護自己。第二、有疫情症狀的人一定要戴口罩，不要傳染別人。第三、到通風不良、擁擠密閉空間時建議戴口罩。還有進出醫院等有感染風險地方，也建議戴口罩。

他強調，這幾點原則，不要任意用自己的想法做不當的宣導，反而會讓物資更為緊張、讓社會恐慌增加，這些都沒必要。例如社區內發生人傳染人的疫情情況的時候，在社區內必然要戴口罩；沒有發生這種情況的時候戴口罩，會讓物資浪費、也沒有必要。這些原則是指揮中心的專家共同研究的專業意見，呼籲各界尊重。（編輯：孫承武）1090127