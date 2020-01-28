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疾管署連3天釋600萬片口罩 每人限購3片

最新更新：2020/01/28 15:53

（中央社記者張茗喧台北28日電）武漢肺炎疫情延燒，國內已累計7例境外移入個案，掀起口罩掃貨潮。疾管署今天宣布即起連3天各釋出600萬片口罩至超商通路，每片定價新台幣8元，每人限購3片，籲消費者勿囤貨。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體問到口罩缺貨問題時，經濟部商業司副司長陳秘順坦言，受到疫情影響，國內口罩在藥局、藥妝店販售量均呈現2位數的倍數成長，據目前瞭解，超商口罩庫存僅能再供應1天。

為了因應口罩需求，疾管署昨天深夜緊急啟動應變措施，即日起連續3天各釋出600萬片醫療口罩，由物流業者配送至各超商，並開放超商業者將一盒50片的口罩拆盒販售，每片統一定價8元、每人限購3片，將在全台1萬多個超商店面開放民眾購買。

陳秘順說，為確保口罩拆售時的衛生狀況，昨夜也立即製作臨時性撿取口罩的文宣及示範，呼籲超商販售口罩時應手戴塑膠袋，抓取口罩後反包起來，原則上手不直接接觸口罩。

他進一步解釋，由於目前正值年假期間，國內口罩工廠須面對勞動法規約束，要求勞工立即回到工廠生產線有其困難，無法恢復平日的產量，等到初六開工後，相關同仁才會回到工作崗位，口罩產量才可望提升。

為因應初四到初六這段口罩生產的空窗期，才會訂定每人限購3片的因應措施，呼籲消費者切勿囤貨。

陳秘順強調，口罩屬於戰備物資，目前對於旅客攜帶出境、出口等都訂有明確限制，若囤積口罩恐涉及刑法相關修正案，可由檢調啟動調查，但目前手上暫無相關調查資料。

對於爭議頻傳的口罩外銷的禁令，陳秘順則說，由於平時國內口罩產量就不足以因應國內需求，一部分得靠進口因應，盼未來持續維持進口口罩數量，以滿足國內用量。（編輯：卞金峰）1090128

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