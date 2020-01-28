妻染武漢肺炎疑傳給夫 彰化追蹤接觸者升級防疫

台灣第5例與第8例武漢肺炎確診患者居住彰化縣，是一對夫妻，彰化縣長王惠美（左）與彰化縣衛生局長葉彥伯（右）28日晚間召開記者會說明防疫措施升級。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真109年1月28日

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）台灣第5例與第8例武漢肺炎確診患者居住彰化縣，是一對夫妻，縣府今天晚間表示，已針對患者到過的超市、電器行36名員工執行健康管理，今天做第一次健康評估，目前未有症狀。

這對病患夫妻居住彰化縣，妻子入境返國疑傳染給先生，妻子從21日凌晨抵達住家到25日發燒住院，期間曾到菜市場、超市、電器行，縣府衛生局針對36名店家員工進行健康管理及連續14天場所消毒，也針對菜市場攤商消毒並列冊管理；夫妻這段期間未接觸自己小孩。

衛生福利部長陳時中晚間緊急召開記者會宣布，出現首例本土病例，患者是居住中部一名男性，是先前確診第5例境外移入個案同住家人，成為台灣第8例確診。

對於媒體報導，彰化縣和美鎮網友瘋傳疾管署傳染病統計資料查詢系統截圖，顯示該鎮有一例確診病例，網友致電1922防疫專線，該專線表示需由疾管署統一說明。

疾管署副署長莊人祥晚間表示，傳染病統計資料查詢系統確實會顯示病例的縣市鄉鎮圖，只有愛滋病沒有到精細到鄉鎮，考慮到武漢肺炎受到高度關注，明天就會請廠商修改程式，不會揭露病例所在的縣市，只會出現台灣地圖。

彰化縣政府稍晚接著召開記者會，除證實這例個案是彰化縣從事文創業50歲男性，也指出男子21日到25日暴露期曾獨自騎重機出遊、到過某家電器賣場與五金百貨，25日陪妻子就醫，因咳嗽進行流感快篩呈陰性，26日到急診並收住負壓隔離病房，27日醫院通報。

這對患者夫妻曾分別或共同前往市場、電器行、社區外圍運動等場所。彰化縣長王惠美說，經調閱監視器，個案都戴口罩，縣民不必恐慌；有關口罩供應，物流開工後將鋪貨口罩到各通路，目前中央禁止口罩外銷，國內產量絕對足夠供應國人，不須恐慌搶購。

根據縣府簡報資料，衛生福利部疾病管制署今天晚間公布「彰化縣第2例」武漢肺炎個案，此第2例個案是第1例個案的同住丈夫，新增個案可能來自家庭群聚感染，因此，彰化縣防疫措施必須同步升級因應，除配合中央防疫政策，地方縣府也強化多項措施。

彰化縣政府表示，對於第1例個案停留場所進行消毒作業，並對停留場所員工進行自主健康管理14天；有鑑於同住家屬感染風險，即日起，居家隔離個案的同住家屬，全面納入自主健康管理。

縣府表示，由於目前大部分感染者來自湖北省武漢，而台灣與中國大陸往來密切，縣府通令縣內公立與私立機關主動進行員工健康管理，全面清查是否有員工年假期間到湖北、武漢，若有須通報衛生局，員工返台後也要居家健康管理14天。（編輯：徐崇哲）1090128