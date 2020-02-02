武漢肺炎尚無寵物傳人 美媒：慎防毛小孩觸糞便

（中央社記者周世惠舊金山1日專電）美國媒體報導，寵物可能因為糞口傳播感染冠狀病毒，但至今還不用恐慌，目前研究指出，冠狀病毒不至於從犬、貓傳給人。

信使報（The Mercury News）網站31日更新報導，研究顯示，冠狀病毒是一種龐大、強壯、冠狀的病原體，很多動物不敵冠狀病毒的侵襲；鳥會感染禽類冠狀病毒，豬、牛、馬都有對應的冠狀病毒。

根據報導，犬類的冠狀病毒會讓狗生病，來得快、卻痛苦的疾病造成犬類拉肚子、嘔吐和腸道不適。

犬類的冠狀病毒經由糞便傳染，如果寵物犬不小心吃到糞便，可能會糞口傳播病毒。犬類也有可能因感染呼吸道冠狀病毒，導致咳嗽、打噴嚏和大量粘膜鼻涕等。

貓類感染冠狀病毒通常狀況不嚴重，牠們會有類似感冒症狀，或者根本沒有異樣。但有時候，5-10%感染冠狀病毒的貓類，因為病毒突變造成貓傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis），這幾乎是致死病毒，尤其以幼貓最受衝擊。

值得注意的是，病毒完全不在意物種的界線，從不同動物擴散的冠狀病毒會交換基因，更容易交互感染。

加州大學戴維斯分校博士皮德生（Niels C. Pedersen）表示，有些貓類冠狀病毒合成了貓與狗冠狀病毒的基因，當兩種動物病毒同時入侵一隻動物時，會發生基因交換的情形。

如果一種動物病毒與人類細胞的受體（receptor）相結合，形成人畜共通感染，會使得人類生病，是目前新型冠狀病毒被懷疑爆發的幕後起因。人類與蝙蝠的細胞受體（cell receptors）相似，蝙蝠被推測可能是新型冠狀病毒的帶原者。

報導指出，人與貓、狗的基因非常不同，目前沒有寵物感染新型冠狀病毒的通報案件，也尚無人傳寵物的案例。（編輯：韋樞）1090202