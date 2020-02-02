武漢台商返台 柯文哲自爆北市隔離地點

（中央社記者梁珮綺、張茗喧台北2日電）因應武漢肺炎防疫，中央疫情指揮中心證實已選定2類場所，作為武漢台商包機回台隔離使用，包括軍營和部會閒置空間。台北市長柯文哲今天爆料，北市隔離地點在陽明山。

柯文哲出席台北市政府1日、2日舉辦的首長共識營，今天下午接受媒體訪問時自爆，台北市的隔離場所是台灣銀行位於陽明山的宿舍。

中國武漢封城後，仍有476名台商滯留，這些台商近日可望包機回台，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥證實，將準備特定指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。

莊人祥說，北、中、南將擇定3至4個據點，已選定2類場所，首先是國軍營區，其次是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

不過，柯文哲卻自爆，軍營是通舖，所以作為隔離場所不適當，「我們台北市分到的是在陽明山在台銀的宿舍吧，全台有5個，原則上最標準是一人一間」。

他說，依照之前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，當300個人中有10個人確診，無法確定其他290人的狀況時，就是一人一間進行隔離，14天後沒有發燒等症狀才回到社會。

柯文哲自爆北市的隔離地點，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮官陳時中僅表示，這類資訊被洩露，會視情況依規定辦理。

針對最近口罩缺貨行政院統一調度、疾管署也無償釋出百萬片口罩助地方政府防疫。柯文哲重申，既然要管制，應公開透明，公布發給每縣市多少口罩，但現階段一天百萬片絕對不夠。（編輯：李亨山/陳清芳）1090202