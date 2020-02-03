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印尼移工2/16北車聚會 新增防疫措施

最新更新：2020/02/03 16:12

（中央社記者陳怡璇台北3日電）移工團體將在台北車站廣場辦活動，因嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，活動會新增防疫措施。審核場地借用的北市工務局表示，在開放空間辦活動還好，室內空間會建議取消，但決定權還是在申請團體。

印尼移工團體16日將在台北車站南三門廣場舉辦活動，台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希表示，這樣的活動已經辦了兩三年，因武漢肺炎防疫，協會曾建議取消，但團體最後還是決定照舊，不過已在討論戴口罩、量體溫及手部消毒等措施。

負責審核場地借用事宜的台北市工務局公園處表示，移工團體的場地申請早已通過，雖然公園處可以建議活動取消，但決定權還是在申請團體，公園處都尊重，有辦活動需求的民眾也依然能申請場地。

公園處青年公園管理所主任王淑雅指出，目前工務局局自身的室內活動都已取消，但台北車站廣場為開放空間、影響不大，若做好防疫措施就不需過度緊張。

徐瑞希則表示，該活動通常上午11時湧現人潮，有表演、宣導、講經等活動，約持續至下午4時，參加人數近千人。移工團體有反映口罩、酒精很難買，目前印尼駐台灣辦事處已在協助專案進口或郵寄方式提供口罩等防疫物資。（編輯：陳清芳）1090203

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