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全民瘋搶口罩 醫師：勤洗手才是防疫重點

最新更新：2020/02/04 13:34
武漢肺炎疫情持續延燒，街頭上幾乎人口一罩甚至出現瘋搶口罩情形。圖為藥妝店4日張貼口罩、酒精與乾洗手用品全數售完公告。中央社記者吳家昇攝　109年2月4日
武漢肺炎疫情持續延燒，街頭上幾乎人口一罩甚至出現瘋搶口罩情形。圖為藥妝店4日張貼口罩、酒精與乾洗手用品全數售完公告。中央社記者吳家昇攝　109年2月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）武漢肺炎疫情持續延燒，街頭上幾乎人口一罩甚至出現瘋搶口罩情形，衛福部傳染病防治醫療網東區副指揮官、門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，與其戴口罩，勤洗手才是防疫重點。

繆偉傑表示，由於目前國內並未出現「社區感染」，因此還不需要做到時時刻刻戴口罩，落實「勤洗手」才是預防疾病上身最好的防護辦法。無論是以含有酒精成分的「乾洗手」或是用肥皂「濕洗手」，都能達到個人健康防護的效果。

尤其「溼洗手」一定要使用肥皂或洗手乳，透過雙手搓揉，病菌會跟著清水與肥皂離開雙手，如果只是光用熱水沖手，是沒有效果的，而酒精乾洗手可殺死細菌，同樣具有防疫效果。

繆偉傑說，目前台灣2019新型冠狀病毒的確診個案共10例，且多是在大陸地區感染，就算是本土個案，也是在家庭中長時間、近距離接觸感染，並沒有進入所謂「社區感染」，呼籲民眾多留意防疫政策不必過度恐慌。除了需要進出醫院看病、探病、患有呼吸道疾病及慢性病患者，需要戴口罩自我防護外，一般民眾真的不需要時時刻刻戴口罩。

此外，網路發達的時代，各類真假訊息充斥，社群網路上有許多自稱專家者流傳各種「防疫飲食」、「防疫偏方」，他提醒民眾，勿隨意聽信，更不要轉傳散播，一切防疫的因應措施及衛教資訊，都以衛福部發布的消息為主，民眾可上疾管署網站查詢。

民眾瘋搶口罩造成口罩大缺貨，有民眾乾脆重複使用甚至用酒精來消毒，對此繆偉傑表示，如果口罩已破損或是受到污染，不建議重複使用，而使用酒精消毒不僅沒有效果還可能因此破壞口罩的防護力。若民眾真有戴口罩的需求，購買時請注意口罩是否符合衛生福利部「醫療器材許可證字號樣式」，才能有效防禦。

繆偉傑提醒，除了大家關注的「武漢肺炎」，目前正值流感高峰期，大多數發燒、有感冒症狀的民眾經檢查後幾乎都是流感症狀，因此，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾，應儘速前往醫療院所接種，以提升保護力。此外，保持心情愉快、放鬆心情、均衡飲食以及正常作息與適度運動都是加強抵抗力與提升免疫力的不二法則。（編輯：謝雅竹）1090204

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