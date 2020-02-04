北市府：夾娃娃機放醫療口罩 最高可罰200萬

台北市商業處4日表示，夾娃娃機台不可擺放或銷售醫療用口罩等醫療用品，違者可處新台幣200萬元以下罰鍰。圖為基隆市一間夾娃娃機店曾在機台擺放數盒50片裝口罩供民眾夾取。中央社記者王朝鈺攝 109年1月31日

（中央社記者劉建邦台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，台北市商業處今天表示，夾娃娃機台不可擺放或銷售醫療用口罩等醫療用品，違者可處新台幣200萬元以下罰鍰，會持續把夾娃娃機台列為稽查重點。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，酒精用品及醫療用口罩成搶購商品。北市府商業處發新聞稿指出，接獲陳情有夾娃娃機台疑擺放醫療用口罩，從2月2日起清查546處夾娃娃機台店家，至今未發現機台有擺放或販售醫療用口罩。

商業處統計至1月31日止，全市選物販賣機（俗稱夾娃娃機）店家共546處，機台總數為1萬6443台。

商業處表示，夾娃娃機台內不得擺放或販售醫療用口罩，經稽查發現，衛生局可依違反藥事法，處業者3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

商業處指出，已制定「台北市夾娃娃機與類似販賣設施管理流程」，機台內商品涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒等物，經稽查發現，除由主責機關輔導、裁罰外，也會追蹤列管至商品下架。

商業處表示，聯合稽查小組會持續清查夾娃娃機台內是否放置、銷售醫療用口罩，列稽查重點，民眾發現夾娃娃機台違規擺放醫療用口罩等醫療用品，可打市民熱線1999檢舉。

商業處指出，有關武漢肺炎防疫資訊可至衛生福利部疾病管制署網站，或撥疾管署防疫專線1922、台北市衛生局防疫專線02-23753782諮詢。（編輯：李亨山）1090204