夾娃娃機放口罩保夾惹議 林右昌：把防疫當兒戲

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩供應吃緊，基隆卻有2間夾娃娃機業者在機台內放口罩供顧客夾取，引起外界議論，市長林右昌今天說，業者行為不可取，有點把防疫當兒戲，已要求下架。

基隆市愛三路一間店面內擺放40多台夾娃娃機，其中一台裡頭除有公仔外還有數個口罩，並寫著490元保證取物，另外，位於忠三路的夾娃娃機台內更有數盒50片裝口罩，外包裝寫著簡體字「防花粉防粉塵」且580元保證取物。

一對母女下午在愛三路店面好奇試著夾口罩，這名母親說，超商販售的每片新台幣8元口罩都賣完了，來到這間夾娃娃機店看到裡頭擺著口罩，花了20元試著夾取但並未成功，「太難夾了，超過20元不划算，放棄不夾了」。

愛三路夾娃娃機台主許姓男子向中央社記者表示，昨天在賣場幸運買到一盒50片裝口罩，因夾娃娃機台就在廟口附近，考量遊客熙來攘往，且很多人買不到口罩，便拿到店面免費贈送給客人。

許男解釋，由於深夜天氣寒冷急著想回家，加上口罩還沒送完，才會靈機一動將每片口罩包裝好，暫時放在夾娃娃機內，打算隔天上班取出送給客人，沒有要藉此賺錢的意圖。

林右昌下午出席武漢肺炎應變會議接受媒體聯訪指出，業者行為不可取，做生意也要有道德意識，現在大家對口罩有很大需求，業者行為有點把防疫當兒戲，經衛生局查證後，其中一家已下架，另一家則要求業者立即移除。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯向中央社記者表示，經派員前往瞭解，愛三路店家已無在夾娃娃機內放口罩，至於忠三路的夾娃娃機內則屬一般性口罩，兩間暫查無違法情事，衛生局會持續派員抽查夾娃娃機，若未領得許可執照販售醫用口罩，涉嫌違反藥事法，依法可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1090131

全台民眾搶購口罩防疫，但在基隆市忠三路一間夾娃娃機店內有機台擺放數盒50片裝口罩供民眾夾取，外包裝寫著簡體字「防花粉防粉塵」等字樣，引起議論。基隆市衛生局31日指出，這是一般性口罩，不是醫用口罩，並無違法。中央社記者王朝鈺攝 109年1月31日