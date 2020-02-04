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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情2/100

口罩限買有不便 陳時中盼全民共體時艱

最新更新：2020/02/04 16:07
武漢肺炎引發台灣口罩荒，疫情指揮中心指揮官陳時中4日說，一週每人限買2片，可讓560萬人買到口罩，「大家共體時艱」，有需要才用口罩。中央社記者吳家昇攝　109年2月1日
武漢肺炎引發台灣口罩荒，疫情指揮中心指揮官陳時中4日說，一週每人限買2片，可讓560萬人買到口罩，「大家共體時艱」，有需要才用口罩。中央社記者吳家昇攝　109年2月1日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）武漢肺炎引發台灣口罩荒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，一週每人限買2片，可讓560萬人買到口罩，「大家共體時艱」，有需要才用口罩，且從未強制上班、上課戴口罩。

因外科口罩難搶，陳時中在記者會表示，要讓民眾安心很重要，近來已請食藥署研究「布口罩」的防塵防疫效果如何；初步發現有些布口罩具有相當好的防菌效果，但因關係到健康，還需進一步做更精密的檢驗。

因應口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。不過，不少民眾認為，慢性病、陪病需求者一週2片太少，且有公司、學習機構強制勞工、學生戴口罩。

陳時中下午在記者會表示，台灣本來就是口罩進口國，相對進口比較多，目前口罩物資緊縮，台灣受到很大的影響，首要策略就是禁止出口。根據生產量，目前產能全開每日可供320萬片，扣掉公務用106萬、工廠等公務需求約50萬片，剩下約170萬片，一週生產約1120萬片，每人限購2片就是有560萬人可以買到。

陳時中說，「大家共體時艱」，沒有要求全天要戴口罩，必須有戰備存量的概念，有必要才用口罩，尤其是「戶外」不需要戴口罩，有浪費之嫌。如果沒有限買口罩，能得到口罩的人就更少了；也將積極徵購，看是不是能夠增加產能。

陳時中也說，從來沒有強制上班必須戴口罩，希望雇主、行政單位等不應該要求員工在不需要戴口罩的場合戴口罩。如果民眾有特殊需求，如需要陪病、慢性病等，對口罩需求量較大者，會請地方社會局予以關懷，有必要會列入公務配發的量中。

至於拿觀光簽的外國旅客，因沒有健保卡，無法領口罩；陳時中說，可能會在機場貼出告示，入境的外國人要自備口罩。

至於國民黨立委質疑，口罩購買實名制後，原本每天應配售260萬個民用口罩卻減為162萬，消失的口罩去哪；也有媒體質疑，原先口罩估計的日產能是420萬。

陳時中說，一開始的420萬是經濟部、廠商的調查得到的數字，「估得稍微樂觀」，過年後以要求提升產能，國防部也有支援人力，但台灣本就是口罩進口國，目前進口完全沒辦法。（編輯：葉俐緯）1090204

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