油價估連4降10日再降1元 將創近13個月新低

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）國際原油陷熊市，油價有望連4降，根據中油公式，預估汽柴油自10日起每公升將調降新台幣1元，創下近13個月以來新低，實際價格依中油9日公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元，油價將創約13個月以來新低價。

油價有望連4降，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估10日起汽柴油每公升將再調降1元，以此推算，每公升4週累積降幅達2.2元，若車主加滿50公升油箱，將省下110元。

武漢肺炎疫情蔓延，航空業取消航班，讓航空煤油需求大幅下降，加上疫情衝擊市場對全球經濟信心，西德州中級原油每桶本週一度跌破50美元關卡，布蘭特原油自1月初以來累計跌幅超過20%，油價陷入熊市。不過，有報導稱研發武漢肺炎疫苗已有得重大突破，激勵全球股市走升，油價也聞訊反彈。

根據中油官網，累算至2月5日之7D3B週均價為54.18美元；新台幣兌美元匯率30.230元，較上週30.264元升值3.4分。（編輯：楊凱翔）1090206