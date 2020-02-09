週末衛生紙熱賣 量販業者籲：供應無虞沒必要囤貨

（中央社記者吳佳蓉、蔡芃敏台北9日電）日前有LINE群組訊息謠傳，衛生紙等民生用品恐因工廠趕做口罩，出現原料不足情形。量販店業者觀察，近日確實有出現搶買情形，但實際上生產、供貨均穩定無虞，衛生紙並無缺貨情形，呼籲民眾沒必要恐慌囤貨。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，台灣「一罩難求」，政府祭出口罩實名制政策，每人每週限購2片。不過，有LINE群組訊息誤傳因趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現貨架被清空的搶購潮，台灣部分消費者也跟著搶購，美式賣場業者不得不祭出限購政策因應。

家樂福表示，觀察今天稍早還是有一波衛生紙購買潮，但比起前幾天的情形，已有逐漸舒緩，賣場持續在補貨，以滿足民眾需求；由於是假日，今天主要是以庫存供應，週一開始就會進貨，不論庫存或是進貨，來源都充分無虞，呼籲民眾不需搶買。

家樂福指出，今年2月對比去年同月，衛生紙銷量約成長2成，影響因素很多，農曆春節期間本來就有推出相關優惠，有利衛生紙促銷，LINE上謠言誤傳，也是買氣上升的原因之一。

台灣美式賣場好市多表示，觀察尿布、衛生棉銷售情形正常，衛生紙銷售速度確實是比一般快很多，過去可供應一整天的貨量，這陣子傍晚4、5時就會銷售一空；可能適逢週末，至今天為止，衛生紙銷售速度仍非常快。

好市多強調，工廠每天都會生產衛生紙並出貨，供貨穩定無虞，呼籲民眾不須搶著囤貨，把衛生紙留給真正需要使用的人。

中華經濟研究院副院長王健全表示，民眾恐慌心理作祟，才會瘋搶物資，建議政府應該以防疫、醫護、海關等前線人員優先配發防疫物資，同時重罰囤積、哄抬價格的業者。

經濟部也澄清指出，衛生紙和防疫所需的口罩原料不同，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿，台灣紙漿主要從智利及巴西進口，且近期國際紙漿庫存增加、價格走低，不必擔心供應問題，台灣本身有紙漿產製能力、月產能達2萬5000噸，供應無虞。

主計總處則表示，疫情仍在控制範圍內，對物價影響不至於太顯著，目前看來沒有通縮疑慮。（編輯：林孟汝）1090209