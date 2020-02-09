武漢肺炎無症狀者若具傳染力 醫：最壞情況

（中央社記者張茗喧台北9日電）國內出現首例無症狀武漢肺炎病例，引發關注。感染科醫師說，目前已知輕症者可透過親密接觸傳染，萬一無症狀者也具傳染力，將是最壞情況，勢必要擴大採檢、隔離措施才能因應。

中央流行疫情指揮中心今天宣布台灣出現首例無症狀的新型冠狀病毒確診個案，為防無症狀接觸者成漏網之魚，正研議對確診個案密切接觸者全面採檢；日本研究團隊也推估，武漢肺炎患者每2人就有一人可能被潛伏期患者傳染，即可能被無症狀患者所傳染。

振興醫院感染科主任李明政受訪表示，所有病毒感染都可能出現3種狀況，第一種是出現發燒等嚴重臨床現象，第二種是出現上呼吸道症狀如咳嗽等輕微症狀，有時可能連本人都不知道，第三種則是完全沒有症狀。

回顧2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，上述3種狀況都曾經出現，後來甚至在部分照護患者的醫護人員血液中發現SARS抗體，代表這些人曾被感染，但感染期間卻沒有任何症狀。

李明政說，SARS是嚴重症狀者才會傳染人，無症狀者暫無人傳人證據；至於新型冠狀病毒，日前已出現夫妻間傳染病例，可知輕症者會透過親密接觸傳染，但無症狀者是否具傳染力，還得看接觸者是否被感染才能確定。

李明政表示，若無症狀者真的具傳染力，將是最壞的狀況，屆時政府勢必要擴大對所有個案親密接觸者進行採檢，也須擴大居家隔離對象，從現行中港澳來台者擴大至所有來自疫區的外國人，避免長時間在密閉飛機上遭感染，成為社區中的隱藏傳染者。（編輯：管中維）1090209