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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情7/100

武漢台商第2批包機未定案 陳時中：多講恐淪放話

最新更新：2020/02/10 16:40
陸委會10日坦言，第二批武漢台商包機何時回台還在溝通中。圖為首批接回武漢台商包機3日近午夜抵達桃園國際機場飛機維修棚。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日
陸委會10日坦言，第二批武漢台商包機何時回台還在溝通中。圖為首批接回武漢台商包機3日近午夜抵達桃園國際機場飛機維修棚。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者張茗喧台北10日電）第2批武漢台商包機何時回台，陸委會今天坦言還在溝通中。衛福部長陳時中重申，會落實「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」等3原則，除此之外講再多都可能淪為放話，不宜多說。

首批武漢台商包機2月3日深夜抵台，回台的247人分別送至中部、林口、烏來等3個檢疫所隔離14天，其餘台商返台時程引發關注。國台辦發言人馬曉光日前表示，截至2月6日上午8時，共有979名台胞申請協助返鄉，已將名單交給台方，但第二批包機時程卻遲遲沒有下文。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，陸委會副主委陳明祺表示，陸委會一直透過各種管道和對岸溝通，希望落實弱勢優先、全程防疫等原則，維護台胞權益，不讓包機成為防疫漏洞，目前還在溝通協調，且第一班包機也有需要改進的地方。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中重申，會要求未來台商包機要落實「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」等3原則。除此之外，講再多「都是屬於放話」，不宜再多說。

全台負壓隔離病房僅1100床，未來台商包機返台將考驗台灣醫療量能。陳時中說，登機前的檢疫工作相當重要，可藉此估算醫療量能，也是保護同機者，希望盡可能在上機前就查出來，提早做好防護，同機者才能安全，未來回台的人多、生活照護上的負荷也會變多，隔離病房會視情況增加。（編輯：管中維）1090210

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