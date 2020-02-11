口罩日產能下週拚460萬片 3月初前衝上千萬

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩需求也隨之增加。經濟部今天表示，在廠商增加產線以及國軍人力支援下，上週口罩生產平均日產量已提升至420萬片以上，下星期以平均日產能460萬片為目標，力拚3月初日產量提高至1000萬片。

受武漢肺炎疫情影響，民眾搶購防疫商品，口罩一片難求，政府祭出口罩實名制政策，民眾需憑健保卡，在全國6000多家健保特約藥局購買口罩，每人7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

針對口罩實名制原定實施至2月15日，期程是否延長，行政院長蘇貞昌上午在慰問負責配送口罩的郵局員工時也表示，會隨著口罩供需、疫情變化滾動調整。

經濟部臉書今天發文表示，上週口罩生產平均日產量提升，已經超過420萬片水準，要感謝不眠不休、努力生產的口罩工廠。

經濟部工業局發言人楊志清告訴中央社記者，下星期以平均日產能460萬片為目標，經濟部出資新台幣2億元購置設備並增設產線，機器預估3月初到位，屆時力拚日產量提高至1000萬片。

經濟部貼文表示，口罩產量提升之後，要率先支持第一線防疫的醫護人員，配送到醫療院所的口罩數量將會倍增，從原本平均每日85萬片增加到170萬片，補充各醫院的庫存到15天安全準備量。

另外，經濟部表示，口罩產量提升後，會提供每日約13萬片口罩給洗腎、化療、放療，或是醫生評估因病需要頻繁就醫的特殊病患，還有住院病患的陪病人員、僅限一位，上述民眾可以向醫療院所登記。

經濟部說，既有產線衝產量、新機器製造中，經濟部會繼續努力。經濟部許多員工從年假到至今，每天都竭力解決口罩供需問題，還有國軍也是一大功臣，以高效率、最快時間補上人力缺口，感謝這些人的努力，為國家防疫貢獻心力。

國防部在不影響戰備任務前提下，優先動員後備輔導幹部、後備指揮部現役官兵支援口罩生產。根據國防部統計，自2月3日至今天止，國軍已派遣1800餘人次兵力、支援28家廠商。（編輯：林孟汝）1090211