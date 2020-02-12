更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎防疫 大學指考擬延期7月3日至5日
首頁 / 生活

鑽石公主號隔離期到19日 若有篩檢必要會延長

最新更新：2020/02/12 14:18

（中央社記者吳欣紜台北12日電）鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，外界關注船上台籍人士回台時程，外交部今天表示，表定的隔離期到19日，但若有必要繼續篩檢，隔離到期時間會調整。

鑽石公主號因爆發乘客感染武漢肺炎，3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，目前船上還有3600多人，其中包含20名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，媒體關注鑽石公主號上的台籍人士是否能回台，外交部秘書長郭仲熙在會中表示，鑽石公主號表訂的隔離到期時間為19日，但因感染狀況，目前採檢還在持續進行中。

郭仲熙表示，日本政府現在也正研議是否逐一對3000多名乘客進行篩檢，若有必要繼續篩檢的話，隔離到期時間會調整，外交部會與日本政府保持密切聯繫，讓國人能早日回國。

至於船上的20名台籍乘客中，有一名85歲台灣男乘客咳血又流鼻血，健康不佳仍未獲准下船，郭仲熙今天表示，已經請日方派駐醫生治療，醫生也已經給藥，目前狀態穩定。

目前世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：陳清芳）1090212

延伸閱讀
武漢肺炎鑽石公主號再添39例共174人感染 檢疫官也中鏢鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差鑽石公主號外海管制 俄批評日處理混亂

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報