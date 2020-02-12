鑽石公主號隔離期到19日 若有篩檢必要會延長

（中央社記者吳欣紜台北12日電）鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，外界關注船上台籍人士回台時程，外交部今天表示，表定的隔離期到19日，但若有必要繼續篩檢，隔離到期時間會調整。

鑽石公主號因爆發乘客感染武漢肺炎，3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，目前船上還有3600多人，其中包含20名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，媒體關注鑽石公主號上的台籍人士是否能回台，外交部秘書長郭仲熙在會中表示，鑽石公主號表訂的隔離到期時間為19日，但因感染狀況，目前採檢還在持續進行中。

郭仲熙表示，日本政府現在也正研議是否逐一對3000多名乘客進行篩檢，若有必要繼續篩檢的話，隔離到期時間會調整，外交部會與日本政府保持密切聯繫，讓國人能早日回國。

至於船上的20名台籍乘客中，有一名85歲台灣男乘客咳血又流鼻血，健康不佳仍未獲准下船，郭仲熙今天表示，已經請日方派駐醫生治療，醫生也已經給藥，目前狀態穩定。

目前世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：陳清芳）1090212