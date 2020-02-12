開學兒童口罩需求量將大增 徐耀昌籲中央重視

苗栗縣長徐耀昌（左2）12日到藥局了解口罩實名制販售現況，並聽取民眾意見。徐耀昌表示，開學在即，學童口罩需求勢必增加，盼中央疫情指揮中心與教育部能夠提前協商因應。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）口罩販售實名制上路多日，苗栗縣長徐耀昌今天到藥局了解現況，他指出，因應開學在即，學童口罩需求勢必增加，籲請中央疫情指揮中心與教育部協商重視，滿足民眾需求。

因應武漢肺炎疫情，6日起實施口罩販售實名制，民眾需持健保卡前往健保特約藥局購買，苗栗縣共120家健保特約藥局以及4處偏遠鄉鎮無健保特約藥局的衛生所（泰安、南庄、獅潭、造橋）協助配售。

苗栗縣長徐耀昌今天由衛生局長張蕊仙、苗栗縣藥師公會理事長陳秋鎮等人陪同，前往苗栗市中山路千百岳藥局了解販售現況，對於健保藥局、藥師無償投入協助政府防疫工作表達慰勉，並聽取民眾意見；今天排隊人潮已有減少，不過仍有民眾反映「很難買到」。

徐耀昌表示，苗栗目前一切平安，民眾不要恐慌、不要囤積口罩，讓真正有需要的人使用，注意個人衛生最重要，一般而言，空曠地方不用刻意戴口罩，密閉式、人多及空氣混雜的空間不妨戴上口罩，預防武漢肺炎、流感等。

依照目前規定，每家藥局每天配售量為成人口罩200片、兒童口罩50片，每人7天內只能購買1次，每次限購2片，2片10元。徐耀昌說，25日國中小學即將開學，口罩需求量勢必增加，期盼中央疫情指揮中心與教育部能夠提前協商因應，滿足民眾需求。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，除向中央反映家長擔心開學後無足夠數量口罩防疫之外，開學前將準備漂白水、酒精加強校園環境清潔消毒，縣府也採購額溫槍，讓每所學校每個班級都有1支額溫槍可量體溫，另將依據班級數分成幾個級距，提供部分口罩備用，並加強宣導勤洗手防疫。

衛生局表示，部分藥局因業務繁忙，無法立即處理過卡，又不忍民眾久候，口罩販售採先發放號碼牌，讓民眾有空時再行領取，是出於好意的便民措施，每家藥局販售時間可能不同，衛生局會持續更新公告。

至於有民眾質疑透過網路APP查詢口罩明明還有剩餘，趕到現場卻已售完，衛生局解釋，應是健保卡尚未過卡以及資訊系統不能即時更新所致，建議鄉親先與藥局確認餘量，再前往購買，以免撲空。（編輯：方沛清）1090212