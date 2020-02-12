境外電商今年起得開發票 仍有46家未合規

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）財政部規定，今年起境外電商也要開發票，截至目前，包含Apple、Google、Uber等66家都已合規開立，不過，還有46家電商還沒開，名單包含Adobe、NBA、eBay等，後續國稅局將展開調查，違規者將被處罰。

台北國稅局表示，目前已登記稅籍並營業中的境外電商有112家，其中大多數都有按規定繳納營業稅及營所稅，隨著開立發票輔導期已在去年底結束，依法境外電商從今年起，要進一步開立雲端發票給民眾。

不過，根據財政部官網公布資訊，112家境外電商中，目前已開發票的只有66家，多達46家還沒有導入雲端發票，之中包括Adobe、NBA、eBay、Vimeo等民眾熟知的電商業者。

台北國稅局官員解釋，發票制度在國際間並不常見，境外電商本身不太熟悉，配合台灣作法需更改全球系統，也要耗費一定的時間及成本，尤其是發票內容涉及營業資訊的傳送，必須要確保資安嚴謹；加上與境外電商取得聯繫不易，因此，暫未啟動調查，仍在積極聯繫輔導中。

台北國稅局官員強調，大部分境外電商都很配合開立發票，雖然只有66家開立，但已涵蓋大部分的境外電商銷售額；對至今還沒開發票的業者，正透過報稅代理人、電子郵件、航空信件、外交部等多種管道想辦法取得聯繫當中，並瞭解至今未開的理由。

官員說，46家未開的境外電商中，有28家在台有報稅代理人，等系統建置好、確保資安無虞，就會陸續開發票，包括Vimeo、Adobe、eBay等；其餘則已單向通知，正在等待回覆。

在處罰方面，台北國稅局說，依法今年境外電商都要開發票，等後續國稅局展開調查，會對遲開或違規業者處罰。

至於罰則，比照國內業者，如果仍有誠實納稅、只是沒開發票，可依稅捐稽徵法44條開罰，處5%罰鍰，最高不超過新台幣100萬元；若沒開發票且導致短漏報稅額，則可依營業稅法第52條開罰，處5倍以下罰鍰，最高不超過100萬，一年內連續3次被查獲將停止營業。

不過，境外電商不像實體商店，對如何做到停止其營業，例如斷網，有沒有適當法規可援引執行，在有繳稅但只是沒開發票前提下停業，是否符合比例原則等問題，台北國稅局官員回應，目前還在積極研議，尚未確定具體作法。（編輯：黃國倫）1090212