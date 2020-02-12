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新北獲逾9萬7000片口罩 特殊醫療需求受惠

最新更新：2020/02/12 19:41
新北市衛生局12日表示，市長侯友宜日前向中央反映後，獲分配9萬7000多片口罩，已於11日配發給轄內醫院，讓有特殊就醫需求或經醫師評估因病況必須頻繁就醫的病患及住院陪病者（限1名）等民眾，可於就醫時主動向醫院索取口罩。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月12日
新北市衛生局12日表示，市長侯友宜日前向中央反映後，獲分配9萬7000多片口罩，已於11日配發給轄內醫院，讓有特殊就醫需求或經醫師評估因病況必須頻繁就醫的病患及住院陪病者（限1名）等民眾，可於就醫時主動向醫院索取口罩。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）口罩實名制上路後，新北買氣稍緩但仍有排隊現象，有些藥局的兒童口罩仍有存貨。市府今天說，獲中央分配9萬7000多片口罩，預計每天在醫院發給有就醫特殊需求的病患。

新北衛生局今天表示，口罩販售實名制每人一星期限買2片，對需頻繁出入醫院的民眾，無法滿足需求。

一家育幼院負責人今天告訴中央社記者，在尚未實施實名制前，育幼院老師帶著孩子到超商購買一次3片的口罩，排隊都買不到。由於市府社會局並未針對弱勢團體提供口罩，育幼院乾脆自力救濟，自製口罩。

新莊區某藥局楊姓藥師告訴中央社表示，藥局仍舊每天都有許多人排隊買口罩，不過，兒童口罩需求量已趨緩。但衛生紙需求量仍居高不下，貨架上經常銷售一空，讓他無法理解。

板橋區某社區藥局吳姓藥師表示，每天依舊有民眾提早2小時至3個多小時排隊等買口罩，尤其，日前氣溫低的環境長輩排隊相當辛苦，令人不捨。

吳藥師說，等藥局一開門營業，她立即奉上熱茶，也向民眾作衛生教育宣導，同時說明口罩分配情況，讓發售情況更順暢；有些鄰居還會致贈小燈籠感謝，讓社區藥局感到窩心。

衛生局表示，新北市長侯友宜視察社區藥局時，獲知特殊病患的就醫需求，向中央反映後已獲分配9萬7000多片口罩。

衛生局已於11日將口罩配發給轄內醫院，讓血液透析、腫瘤化學治療、放射線治療，或經醫師評估因病況必須每日、隔日或每週頻繁就醫的特殊病患，及住院陪病者（限1位）等需求者，可於就醫時主動向醫院索取口罩。（編輯：方沛清）1090212

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