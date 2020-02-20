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防範武漢肺炎疫情擴散 鄭文燦籲一人確診全校停課

最新更新：2020/02/20 10:41
各地中小學將開學，為防範武漢肺炎疫情擴散，桃園市長鄭文燦（中）20日呼籲，只要學校有一人確診，就應該要全校停課。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日
各地中小學將開學，為防範武漢肺炎疫情擴散，桃園市長鄭文燦（中）20日呼籲，只要學校有一人確診，就應該要全校停課。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）各地中小學將在下週開學，桃園市長鄭文燦今天表示，為了防範武漢肺炎疫情的擴散，他呼籲，只要學校有一人確診，就應該要全校停課，用高標準防疫，全民動員面對武漢肺炎疫情。

鄭文燦今天上午前往桃園市立田徑場，視察中小學聯合運動大會防疫工作，他接受聯訪時表示，因為武漢肺炎感染的風險比較高，跟一般的流感不同，他呼籲如果學校出現一個武漢肺炎確診案例，應該要全校停課比較好。

鄭文燦說，希望防疫無死角，也沒有漏網的地方，所以今天規劃視察了多個場所，希望桃園市做好防疫的準備，避免社區感染的情況，同時也配合中央很多新的對策，「高標準防疫，全民動員」，這是度過武漢肺炎疫情最好的方式。

鄭文燦指出，除了認同政府的紓困方案，有關居家隔離、居家檢疫也應適當補貼，讓照顧的家人能有相當的支持，如此當防疫範圍擴大的時候，家庭的負擔是比較輕的，像目前桃園已經有3000多人在進行居家檢疫，這樣的政策方向是對的。（編輯：葉俐緯）1090220

桃園市長鄭文燦（前右）20日上午前往桃園市立田徑場，視察中小學聯合運動大會防疫工作，希望桃園市做好防疫準備，避免社區感染情況，並配合中央相關對策。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日
桃園市長鄭文燦（前右）20日上午前往桃園市立田徑場，視察中小學聯合運動大會防疫工作，希望桃園市做好防疫準備，避免社區感染情況，並配合中央相關對策。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年2月20日

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