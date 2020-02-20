疫情影響鳳梨外銷 農委會攜手量販拚內需

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台灣一年有約5萬噸鳳梨銷往中國，為降低肺炎疫情影響銷售，行政院農委會祭出三箭，除加強拓銷至其他國家、加強農產品加工外，也與量販通路、電商平台合作拓展內需，讓更多民眾接觸台灣優質農產品。

量販業者家樂福今天舉行「快樂鳳梨記者會」，行政院農委會副主委陳添壽、家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真、民進黨籍立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米等人均出席。

陳添壽表示，台灣一年約產40幾萬噸鳳梨，其中30萬噸內銷，外銷至中國市場約5萬噸。鳳梨將在3月進入盛產期，不過，今年面臨武漢肺炎疫情，恐怕影響農產品外銷，因此農委會祭出三箭，要降低對鳳梨產品外銷衝擊。

陳添壽說明，台灣有少部分鳳梨外銷至日本、南韓、新加坡，農委會現在將加強拓銷至其他國家，包含新南向國家、中東市場等，同時加強拓展內需，農委會與量販通路、電商合作，讓民眾有更多平台接觸優質產品，另外，也加強農產品加工，像是製成果乾、果汁或是果醬，延長商品銷售期。

家樂福表示，根據統計，去年金鑽鳳梨共銷出27萬多支，可見民眾喜愛的程度。武漢肺炎影響外銷出貨，現在加強拓展內銷，農委會農糧署與家樂福攜手，推出嚴選金鑽鳳梨與TAP產銷履歷金鑽鳳梨。

鍾佳濱指出，來自屏東的鳳梨品質優良且價格實惠，一顆100元有找，呼籲民眾要買要快，如果動作慢了些，恐怕就搶不到了。（編輯：鄭雪文）1090220