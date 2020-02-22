屏東南世村長補選 量體溫戴口罩才能投票

屏東縣獅子鄉南世村22日辦理村長補選，由於近期武漢肺炎疫情拉警報，縣選委會特別在投票所外開設簡易防疫站，村民需先量體溫、戴口罩、雙手消毒後才能投票。（屏東縣選委會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年2月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東縣獅子鄉南世村今天辦理村長補選，因2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，縣選委會在投票所外開設簡易檢疫站，村民要量體溫、戴口罩、雙手消毒後才能投票，但投票率高達83.28%。

這場補選候選人分別是現任代理村長楊登福及柳春義，投票結果，楊登福以160票當選，柳春義獲118票。

南世村長楊啟明因涉嫌買票遭法院判決當選無效確定，縣選委會今天辦理補選，由於武漢肺炎疫情延燒，縣選委會在選舉公報上破天荒印上「中國大陸新冠病毒肺炎注意事項」。

此外，選務人員全部配戴口罩，事前並進行投開票所消毒，在投開票所外設簡易檢疫站，由衛生所人員為選民一個個量體溫，握在手裡的證件和印章得先放著，由工作人員噴酒精，雙手也要消毒。

獅子鄉長周英傑到場關心，他說，因為疫情持續，事前就已和選委會討論該如何因應，感謝中央選委會和衛福部幫忙，除提供酒精、額溫槍，甚至還有防護衣及備用口罩，讓工作人員和投票鄉民都能放心投票。

有村民說，以往投票得脫口罩供身分查驗才領選票，這次竟然要戴口罩才能進投開票所，是很奇特的經驗。（編輯：陳俊碩）1090220