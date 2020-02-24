開學量體溫監測學童健康 學校家長並肩防疫

（中央社記者陳怡璇台北24日電）中小學明天開學，北市國小有的忙著測試紅外線熱像儀，有的出動具有醫護背景的家長志工，萬一學童不適，也準備在獨立空間照顧，大多數家長都願意配合「生病不上學」的政策。

龍安國小校長李淑芳告訴中央社記者，每班都配有額溫槍，方便老師查看學生狀況或複檢疑似發燒的學生；長春國小校長李奕寬也說，在隔離身體不舒服的孩子時，也會請老師在一旁照顧。

李淑芳說，龍安國小家長會長幫忙採購紅外線熱像儀，這幾天都在測試，開學日正式啟用，更方便測量體溫。

敦化國小校長柯文賢則說，學校的健康中心配有2名護理師，也有具備醫護背景的家長擔任志工，協助身體不適的學生送醫。

興雅國小校長宮文卿說，在健康中心兩側皆設有獨立的空間，讓身體不適的學生在裡面休息，也方便護理師就近照顧，直到家長接回。

家長會是跟校方並肩作戰的防疫好夥伴，李奕寬指出，北市各校的家長會是很關鍵的力量，都以正向態度全力相挺，也明白學校的難處如防疫物資不足等，都願意盡力幫忙、一起度過難關。

漫長的寒假結束，開學在即，因應俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫，台北市教育局防疫教育及工作守則依據教育部的相關指引，規定學生若有發燒情形，必須移至獨立空間隔離、通知家長協助就醫，並追蹤就診結果。

校長們皆表示，已將防疫措施仔細通知過家長，若學生有發燒或呼吸道症狀，會安排隔離再通知家長帶回，目前大多數家長都願意配合，沒有人反映窒礙難行，家長會也與校方扶持共度難關

李奕寬就說，相信家長們都對疫情有正確認知、有信心大家都會配合。（編輯：陳清芳）1090224